Эстония отказалась пропускать самолеты, летящие в Москву 9 мая

Эстония приняла решение запретить использование своего воздушного пространства для полетов в Москву 9 мая, когда в российской столице пройдет парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
«Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 мая исключено», — заявил Маргус Цахкна, его слова передает портал национального гостелерадио ERR. Министр подчеркнул, что республика не собирается поддерживать проведение данного мероприятия. Запрет распространяется на представителей иностранных государств, которые планируют посетить парад в Москве.
В частности, Таллин уже отказал в пролете через свое воздушное пространство VIP-рейсам из Кубы и Бразилии. Разрешения на аналогичные перелеты из других стран также выдаваться не будут или могут быть отозваны в случае необходимости. Ранее стало известно, что Литва и Латвия также закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александра Вучича, который собирался принять участие в параде Победы в Москве.
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