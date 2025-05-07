Москалькова: Киев хочет вернуть своих пособников террористов в обмен на курян

Киев предлагает обменять вывезенных в Сумскую область жителей Курской области на украинских граждан, находящихся под арестом в России по обвинению в содействии террористической деятельности. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Со своей стороны украинская сторона считает, что должны освободить тех гражданских лиц, которые находятся сейчас в закрытых учреждениях как задержанные за пособничество в терроризме», — рассказала омбудсмен в беседе с ТАСС. Она отметила, что компетентные органы имеют свое видение сложившейся ситуации.
В то же время, как отметила Москалькова, украинские власти не препятствуют возвращению жителей Курской области, вывезенных в период оккупации. Однако точные сроки их репатриации пока не называются.
Те жители, которые были вывезены в Сумскую область, постепенно возвращаются в РФ. Например, так произошло 28 марта. Тогда на родину вернулось 25 граждан. Среди них много пожилых людей, в том числе и тех, кому старше 85 лет, а одной женщине — 92 года.
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