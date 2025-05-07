Москалькова: Киев хочет вернуть своих пособников террористов в обмен на курян

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Москалькова: Киев хочет обмена курян на задержанных за пособничество терроризму
Москалькова: Киев хочет обмена курян на задержанных за пособничество терроризму Фото:

Киев предлагает обменять вывезенных в Сумскую область жителей Курской области на украинских граждан, находящихся под арестом в России по обвинению в содействии террористической деятельности. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 

«Со своей стороны украинская сторона считает, что должны освободить тех гражданских лиц, которые находятся сейчас в закрытых учреждениях как задержанные за пособничество в терроризме», — рассказала омбудсмен в беседе с ТАСС. Она отметила, что компетентные органы имеют свое видение сложившейся ситуации. 

В то же время, как отметила Москалькова, украинские власти не препятствуют возвращению жителей Курской области, вывезенных в период оккупации. Однако точные сроки их репатриации пока не называются.

Те жители, которые были вывезены в Сумскую область, постепенно возвращаются в РФ. Например, так произошло 28 марта. Тогда на родину вернулось 25 граждан. Среди них много пожилых людей, в том числе и тех, кому старше 85 лет, а одной женщине — 92 года. 

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Киев предлагает обменять вывезенных в Сумскую область жителей Курской области на украинских граждан, находящихся под арестом в России по обвинению в содействии террористической деятельности. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.  «Со своей стороны украинская сторона считает, что должны освободить тех гражданских лиц, которые находятся сейчас в закрытых учреждениях как задержанные за пособничество в терроризме», — рассказала омбудсмен в беседе с ТАСС. Она отметила, что компетентные органы имеют свое видение сложившейся ситуации.  В то же время, как отметила Москалькова, украинские власти не препятствуют возвращению жителей Курской области, вывезенных в период оккупации. Однако точные сроки их репатриации пока не называются. Те жители, которые были вывезены в Сумскую область, постепенно возвращаются в РФ. Например, так произошло 28 марта. Тогда на родину вернулось 25 граждан. Среди них много пожилых людей, в том числе и тех, кому старше 85 лет, а одной женщине — 92 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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