Экс-проректор РАНХигс получил условный срок за мошенничество

Никулинский суд в Москве приговорил экс-замглавы Минобрнауки Валентину Переверзеву и экс-проректора РАНХиГС Максима Назарова к четырем годам условно. Об этом сообщает SHOT.
«Экс-замглавы Минобрнауки Валентину Переверзеву и экс-проректора РАНХиГС Максима Назарова приговорили к четырём годам условно», — пишет telegram-канал SHOT. Кроме того, каждый из осужденных обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Фигуранты признаны виновными в организации схемы фиктивного трудоустройства. Они оформляли сотрудников ведомства на фиктивные должности в вузе, получая за это денежные средства. Размер незаконно получаемых выплат достигал 100 тысяч рублей за одного сотрудника. Общий ущерб от действий фигурантов превысил 10 миллионов рублей.
Ключевые показания против Переверзевой и Назарова дали бывший ректор Московской школы социальных и экономических наук Сергей Зуев и экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Последняя ранее была осуждена на пять лет колонии по делу о мошенничестве с государственными контрактами. Следствие установило, что фиктивные трудоустройства были частью более широкой коррупционной схемы.
Валентина Переверзева, помимо работы в министерстве, владела несколькими предприятиями. Среди них — закрытый интернет-провайдер «Мароснет». В собственности чиновницы числились двухкомнатная квартира в Москве, жилье площадью 131 квадратный метр в Одинцове и недвижимость в Турции.
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