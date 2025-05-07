Американский режиссер Стоун захотел снять кино в Москве

Американский режиссер Оливер Стоун рассматривает возможность создания исторического фильма в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.
«Стоун в перспективе может снять фильм на историческую тематику в Москве», — заявил Фурсин. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что американский режиссер заинтересовался столичным творческим кластером и перспективами совместных проектов.
Сегодня, 7 мая, Стоун сегодня посетил экскурсию на кинозаводе «Москино», чтобы ознакомиться с возможностями нового творческого пространства. В ходе визита режиссер отметил современность студии, сравнил ее с космическим городом и выразил желание здесь снимать. Он подчеркнул, что студия символизирует будущее и развитие Москвы, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.