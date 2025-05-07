Американский режиссер Стоун захотел снять кино в Москве

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Оливер Стоун высоко оценил уровень кинопроизводства в Москве
Оливер Стоун высоко оценил уровень кинопроизводства в Москве Фото:

Американский режиссер Оливер Стоун рассматривает возможность создания исторического фильма в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

«Стоун в перспективе может снять фильм на историческую тематику в Москве», — заявил Фурсин. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что американский режиссер заинтересовался столичным творческим кластером и перспективами совместных проектов.

Сегодня, 7 мая, Стоун сегодня посетил экскурсию на кинозаводе «Москино», чтобы ознакомиться с возможностями нового творческого пространства. В ходе визита режиссер отметил современность студии, сравнил ее с космическим городом и выразил желание здесь снимать. Он подчеркнул, что студия символизирует будущее и развитие Москвы, передает «Царьград».

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Американский режиссер Оливер Стоун рассматривает возможность создания исторического фильма в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. «Стоун в перспективе может снять фильм на историческую тематику в Москве», — заявил Фурсин. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что американский режиссер заинтересовался столичным творческим кластером и перспективами совместных проектов. Сегодня, 7 мая, Стоун сегодня посетил экскурсию на кинозаводе «Москино», чтобы ознакомиться с возможностями нового творческого пространства. В ходе визита режиссер отметил современность студии, сравнил ее с космическим городом и выразил желание здесь снимать. Он подчеркнул, что студия символизирует будущее и развитие Москвы, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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