11 мая 2025
10 мая 2025

В Кургане пятеро обвиняемых по делу о махинациях с землей получили статус ОПС

© Служба новостей «URA.RU»
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Все обвиняемые по делу о махинациях в Варгашах названы участниками ОПС
Все обвиняемые по делу о махинациях в Варгашах названы участниками ОПС Фото:
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Экс-глава Половинского района задержан ФСБ

Курганские следователи возбудили дела об участии в организованном преступном сообществе (ОПС). Статус участника ОПС получили все пять фигурантов дела о махинациях с землей в Варгашинском округе. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Всем обвиняемым по делу о махинациях при проведении мелиорации на землях Варгашинского округа добавили в обвинение ч.2 ст.210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе)», — рассказали источники. Прежде обвинение в участии в ОПС было лишь у двух обвиняемых, теперь их стало пятеро.

Участие в преступном сообществе прежде вменялось лишь экс-мэру Половинского района Армэну Хачатуряну и арестованному последним экс-начальнику курганского филиала «Управления мелиоводхоз по УРФО» Валерию Потыльчаку. Аналогичное обвинение появилось в делах экс-чиновника варгашинской администрации Евгения Казакова, фермера Атома Симоняна и хлебопроизводителя Вардана Саргисяна. На более ранних стадиях следствия последнюю троицу обвиняли в пособничестве превышения должностных полномочий, совершенных группой лиц. 

Редакция обратилась в СУ СК по Курганской области, поинтересовавшись — у всех ли обвиняемых фигурантов по махинациям с мелиорацией земельных участков в Варгашинском округе в обвинение добавлена статья об участии в преступном сообществе. В ведомстве подтвердили данную информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что суд отправил под арест пятого участника махинаций с землей в Варгашинском округе. Под стражей находятся четверо фигурантов, фермера Атома Симоняна суд согласился отпустить на свободу, рассмотрев его жалобу.

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Курганские следователи возбудили дела об участии в организованном преступном сообществе (ОПС). Статус участника ОПС получили все пять фигурантов дела о махинациях с землей в Варгашинском округе. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Всем обвиняемым по делу о махинациях при проведении мелиорации на землях Варгашинского округа добавили в обвинение ч.2 ст.210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе)», — рассказали источники. Прежде обвинение в участии в ОПС было лишь у двух обвиняемых, теперь их стало пятеро. Участие в преступном сообществе прежде вменялось лишь экс-мэру Половинского района Армэну Хачатуряну и арестованному последним экс-начальнику курганского филиала «Управления мелиоводхоз по УРФО» Валерию Потыльчаку. Аналогичное обвинение появилось в делах экс-чиновника варгашинской администрации Евгения Казакова, фермера Атома Симоняна и хлебопроизводителя Вардана Саргисяна. На более ранних стадиях следствия последнюю троицу обвиняли в пособничестве превышения должностных полномочий, совершенных группой лиц.  Редакция обратилась в СУ СК по Курганской области, поинтересовавшись — у всех ли обвиняемых фигурантов по махинациям с мелиорацией земельных участков в Варгашинском округе в обвинение добавлена статья об участии в преступном сообществе. В ведомстве подтвердили данную информацию. Ранее URA.RU сообщало, что суд отправил под арест пятого участника махинаций с землей в Варгашинском округе. Под стражей находятся четверо фигурантов, фермера Атома Симоняна суд согласился отпустить на свободу, рассмотрев его жалобу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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