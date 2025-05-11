В Кургане пятеро обвиняемых по делу о махинациях с землей получили статус ОПС

Курганские следователи возбудили дела об участии в организованном преступном сообществе (ОПС). Статус участника ОПС получили все пять фигурантов дела о махинациях с землей в Варгашинском округе. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Всем обвиняемым по делу о махинациях при проведении мелиорации на землях Варгашинского округа добавили в обвинение ч.2 ст.210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе)», — рассказали источники. Прежде обвинение в участии в ОПС было лишь у двух обвиняемых, теперь их стало пятеро.
Участие в преступном сообществе прежде вменялось лишь экс-мэру Половинского района Армэну Хачатуряну и арестованному последним экс-начальнику курганского филиала «Управления мелиоводхоз по УРФО» Валерию Потыльчаку. Аналогичное обвинение появилось в делах экс-чиновника варгашинской администрации Евгения Казакова, фермера Атома Симоняна и хлебопроизводителя Вардана Саргисяна. На более ранних стадиях следствия последнюю троицу обвиняли в пособничестве превышения должностных полномочий, совершенных группой лиц.
Редакция обратилась в СУ СК по Курганской области, поинтересовавшись — у всех ли обвиняемых фигурантов по махинациям с мелиорацией земельных участков в Варгашинском округе в обвинение добавлена статья об участии в преступном сообществе. В ведомстве подтвердили данную информацию.
Ранее URA.RU сообщало, что суд отправил под арест пятого участника махинаций с землей в Варгашинском округе. Под стражей находятся четверо фигурантов, фермера Атома Симоняна суд согласился отпустить на свободу, рассмотрев его жалобу.
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