Аэропорты Жуковский и Калуга временно перестали принимать самолеты

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Причины введения ограничений не уточняются
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В двух российских аэропортах — Жуковский и Калуга — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Официальные причины временного закрытия аэропортов не называются.

Пассажирам, планировавшим вылет или прилет через Жуковский и Калугу, рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов. Авиакомпании, выполнявшие рейсы в эти аэропорты, вынуждены временно перенаправлять полеты в альтернативные воздушные гавани или отменять рейсы.

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В двух российских аэропортах — Жуковский и Калуга — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Официальные причины временного закрытия аэропортов не называются. Пассажирам, планировавшим вылет или прилет через Жуковский и Калугу, рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов. Авиакомпании, выполнявшие рейсы в эти аэропорты, вынуждены временно перенаправлять полеты в альтернативные воздушные гавани или отменять рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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