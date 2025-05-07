Аэропорты Жуковский и Калуга временно перестали принимать самолеты

В двух российских аэропортах — Жуковский и Калуга — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Официальные причины временного закрытия аэропортов не называются.
Пассажирам, планировавшим вылет или прилет через Жуковский и Калугу, рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов. Авиакомпании, выполнявшие рейсы в эти аэропорты, вынуждены временно перенаправлять полеты в альтернативные воздушные гавани или отменять рейсы.
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