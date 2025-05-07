Паводок залил еще пять дорог в Тюменской области

Паводковые воды залили пять дорог в Абатском районе Тюменской области. Отрезанными от остальной части региона оказались несколько населенных пунктов, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«Во всех населенных пунктах, временно отрезанных паводком от „большой земли“, заблаговременно сформирован необходимый запас продуктов питания и других товаров первой необходимости. Дважды в неделю туда выезжают медики. Предусмотрена возможность эвакуации тяжелобольных», — уточняется в сообщении.
Паводком в Абатском районе залиты следующие дороги:
- автомобильная дорога "Ощепково-Назарово";
- автомобильная дорога "Тушнолобово-Максимова-Макарова", временно нарушено сообщение с Водолазово и Фирсова. К деревне Максимова имеется альтернативный проезд;
- подъезд к Бурдина;
- подъезд к Ефимова;
- автомобильная дорога "Тюмень - Ишим - Омск - Водолазово".
Отмечается также, что в Водолазова организован временный пожарный пост. А в Максимова работает добровольная пожарная дружина. Ранее стало известно о расширении режима ЧС на территории Тюменской области.
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