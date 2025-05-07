Паводок залил еще пять дорог в Тюменской области

В Абатском районе Тюменской области паводок залил пять дорог
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Вода отрезала от «большой земли» несколько населенных пунктов Абатского района
Вода отрезала от «большой земли» несколько населенных пунктов Абатского района Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Паводковые воды залили пять дорог в Абатском районе Тюменской области. Отрезанными от остальной части региона оказались несколько населенных пунктов, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«Во всех населенных пунктах, временно отрезанных паводком от „большой земли“, заблаговременно сформирован необходимый запас продуктов питания и других товаров первой необходимости. Дважды в неделю туда выезжают медики. Предусмотрена возможность эвакуации тяжелобольных», — уточняется в сообщении.

Паводком в Абатском районе залиты следующие дороги:

  • автомобильная дорога "Ощепково-Назарово";
  • автомобильная дорога "Тушнолобово-Максимова-Макарова", временно нарушено сообщение с Водолазово и Фирсова. К деревне Максимова имеется альтернативный проезд;
  • подъезд к Бурдина;
  • подъезд к Ефимова;
  • автомобильная дорога "Тюмень - Ишим - Омск - Водолазово".

Отмечается также, что в Водолазова организован временный пожарный пост. А в Максимова работает добровольная пожарная дружина. Ранее стало известно о расширении режима ЧС на территории Тюменской области.

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Паводковые воды залили пять дорог в Абатском районе Тюменской области. Отрезанными от остальной части региона оказались несколько населенных пунктов, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «Во всех населенных пунктах, временно отрезанных паводком от „большой земли“, заблаговременно сформирован необходимый запас продуктов питания и других товаров первой необходимости. Дважды в неделю туда выезжают медики. Предусмотрена возможность эвакуации тяжелобольных», — уточняется в сообщении. Паводком в Абатском районе залиты следующие дороги: Отмечается также, что в Водолазова организован временный пожарный пост. А в Максимова работает добровольная пожарная дружина. Ранее стало известно о расширении режима ЧС на территории Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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