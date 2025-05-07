Моор расширил режим ЧС в Тюменской области

В Тюменской области режим ЧС расширен до 15 населенных пунктов
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Из-за паводка в Тюменской области начали эвакуацию нескольких поселков
Из-за паводка в Тюменской области начали эвакуацию нескольких поселков Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

Губернатор Тюменской области Александр Моор расширил режим ЧС до 15 населенных пунктов региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Расширяем географию муниципалитетов, на территории которых из-за паводка устанавливается режим ЧС регионального уровня. Теперь в списке уже 15 населенных пунктов. Добавились четыре села и деревни в Абатском муниципальном округе и две деревни в Ишимском», — сообщил Моор.

Также частичный режим ЧС продолжает действовать в Ишиме. Отмечается, что здесь в зону подтопления попали девять СНТ.

Впервые в этом году режим ЧС из-за паводка был введен 28 апреля в Казанском районе. Позже режим был расширен до уровня регионального и распространился на другие населенные пункты региона.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор расширил режим ЧС до 15 населенных пунктов региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Расширяем географию муниципалитетов, на территории которых из-за паводка устанавливается режим ЧС регионального уровня. Теперь в списке уже 15 населенных пунктов. Добавились четыре села и деревни в Абатском муниципальном округе и две деревни в Ишимском», — сообщил Моор. Также частичный режим ЧС продолжает действовать в Ишиме. Отмечается, что здесь в зону подтопления попали девять СНТ. Впервые в этом году режим ЧС из-за паводка был введен 28 апреля в Казанском районе. Позже режим был расширен до уровня регионального и распространился на другие населенные пункты региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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