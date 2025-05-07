Моор расширил режим ЧС в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор расширил режим ЧС до 15 населенных пунктов региона. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Расширяем географию муниципалитетов, на территории которых из-за паводка устанавливается режим ЧС регионального уровня. Теперь в списке уже 15 населенных пунктов. Добавились четыре села и деревни в Абатском муниципальном округе и две деревни в Ишимском», — сообщил Моор.
Также частичный режим ЧС продолжает действовать в Ишиме. Отмечается, что здесь в зону подтопления попали девять СНТ.
Впервые в этом году режим ЧС из-за паводка был введен 28 апреля в Казанском районе. Позже режим был расширен до уровня регионального и распространился на другие населенные пункты региона.
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