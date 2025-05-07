В Кургане запустили первую партию беспилотников для отправки на СВО. Видео

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Курганские власти поддержали производство беспилотников
Курганские власти поддержали производство беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области началась сборка первой партии беспилотников для отправки российским военным, принимающим участие в специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков у себя в telegram-канале. 

«Запустили сборку первой партии дронов в Кургане для поставки на СВО. Попросил к этой работе по максимуму привлекать ребят из семей, в которых есть участники специальной военной операции», — написал губернатор региона. Он также отметил, что поручил чиновникам из правительства и администраций муниципалитетов проработать вопрос сбора средств на приобретение комплектующих для беспилотников.

По словам губернатора, к работе планируется максимально привлекать молодых людей из семей участников СВО. Шумков добавил, что собранные детали будут использоваться для дальнейшей сборки дронов в местных техникумах, после чего аппараты направят на передовую. Также губернатор сообщил, что жители Звериноголовского района и прихожане Крестовоздвиженского храма самостоятельно организовали сбор средств для участия в этой инициативе, что позволит увеличить количество произведенных дронов.

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В Курганской области началась сборка первой партии беспилотников для отправки российским военным, принимающим участие в специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков у себя в telegram-канале.  «Запустили сборку первой партии дронов в Кургане для поставки на СВО. Попросил к этой работе по максимуму привлекать ребят из семей, в которых есть участники специальной военной операции», — написал губернатор региона. Он также отметил, что поручил чиновникам из правительства и администраций муниципалитетов проработать вопрос сбора средств на приобретение комплектующих для беспилотников. По словам губернатора, к работе планируется максимально привлекать молодых людей из семей участников СВО. Шумков добавил, что собранные детали будут использоваться для дальнейшей сборки дронов в местных техникумах, после чего аппараты направят на передовую. Также губернатор сообщил, что жители Звериноголовского района и прихожане Крестовоздвиженского храма самостоятельно организовали сбор средств для участия в этой инициативе, что позволит увеличить количество произведенных дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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