В Курганской области началась сборка первой партии беспилотников для отправки российским военным, принимающим участие в специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков у себя в telegram-канале.
«Запустили сборку первой партии дронов в Кургане для поставки на СВО. Попросил к этой работе по максимуму привлекать ребят из семей, в которых есть участники специальной военной операции», — написал губернатор региона. Он также отметил, что поручил чиновникам из правительства и администраций муниципалитетов проработать вопрос сбора средств на приобретение комплектующих для беспилотников.
По словам губернатора, к работе планируется максимально привлекать молодых людей из семей участников СВО. Шумков добавил, что собранные детали будут использоваться для дальнейшей сборки дронов в местных техникумах, после чего аппараты направят на передовую. Также губернатор сообщил, что жители Звериноголовского района и прихожане Крестовоздвиженского храма самостоятельно организовали сбор средств для участия в этой инициативе, что позволит увеличить количество произведенных дронов.
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