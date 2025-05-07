Новый губернатор ХМАО оказался экономичнее, чем его предшественница

Новый губернатор ХМАО Руслан Кухарук оказался в четыре раза экономичнее, чем его предшественница Наталья Комарова. Расходы на содержание экс-главы региона в 2023 году при ней составляли более 21 миллиона рублей, а на Кухарука из бюджета в 2024 было потрачено пять миллионов. Разницу обнаружили журналисты URA.RU, анализируя документацию об исполнении бюджета.
«Отчет об исполнении бюджета за 2023 год. Расходы на содержание высшего должностного лица — 21081. Проект отчета об исполнении бюджета за 2024 год. Функционирование высшего должностного лица — 5 280 500 рублей», — указано в отчетах.
Источник в финансовом истеблишменте региона пояснил, что часть расходов на содержание нового губернатора, пока он еще был в статусе врио, могла быть проведена через статью расходов правительства региона. Кроме того, в 2023 году в список трат на ВДЛ входило не только его функционирование, но и другие расходы. Это и объясняет разницу в суммах», — уточнил собеседник.
В 2023 году в статью расходов на обеспечение деятельности ВДЛ входила также госпрограмма «Развитие государственной и муниципальной службы», подпрограмма «Создание условий для развития государственной и гражданской службы в ХМАО-Югре», а также мероприятия по обеспечению выполнения полномочий и функций, возложенных на департамент административного обеспечения правительства Югры. Кухарук был избран губернатором в сентябре 2024 года, а с июня работал в статусе врио главы региона. Комментарий департамента внутренней политики округа ожидается.
Руслан Кухарук возглавил ХМАО в 2023 году, сменив Наталью Комарову, и уже представил первый отчет о работе на посту губернатора. На заседании окружной думы он обозначил приоритеты, среди которых: развитие муниципалитетов, поддержка инвестиций и малого бизнеса.
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