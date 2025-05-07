Бетонный саркофаг: что известно об убийстве челябинского коммерсанта, тело которого залили в бетон

В Каслях (Челябинская область) неизвестные убили и залили в бетон местного предпринимателя. По данным URA.RU речь идет о директоре дорожной фирмы «Стройдор» Мхитаре Авдаляне. Что известно об убийстве — в материале URA.RU.
Бетонный саркофаг
Тело нашли на территории СНТ «Тихомировка». Его сбросили в колодец и залили бетоном. По всей видимости, преступники пытались сделать так, чтобы тело не нашли.
Мотив
Одной из версий произошедшего является убийство из-за денег. По данным URA.RU, Авдалян, открыв фирму в 2023 году, сразу же задолжал подрядным бригадам. Речь о сумме в несколько миллионов рублей.
Где искать преступников
В настоящее время ведется работа по расследованию дела. Но, по предварительной информации, исполнители уже бежали из РФ.
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