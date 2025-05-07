Свердловские депутаты и чиновники 3,5 часа кружили над атакованной БПЛА Москвой

Ночная атака беспилотников на Москву нарушила планы свердловских чиновников и депутатов: они не смогли сесть в столице, когда возвращались из Волгограда, и 3,5 часа кружили над городом. А потом еще семь часов ждали в самолете.
«Над Москвой кружили 3,5 часа, а потом почти семь часов сидели в стоящем в порту Пулково (Санкт-Петербург) самолете. Туда перенаправили огромное количество рейсов, и аэропорт не справлялся. Больше 70-ти самолетов»,— рассказал URA.RU осведомленный источник.
В Волгоград летали депутаты фракции «Единая Россия, они посетили Мамаев Курган, возложили цветы к барельефу на мемориальной стене воинского кладбища. Были и главы нескольких городов, взявшие частичку Вечного огня для мемориалов, а также замгубернатора Алексей Кузнецов. Он открывал на Мамаевом Кургане памятный знак в честь уральских героев.
До позднего вечера 7 мая в Пулково задержались мэры Качканара (Андрей Ярославцев) и Верхней туры (Иван Веснин), а также депутаты Сергей Никонов, Елена Чечунова и Виктор Бабенко. «Кузнецов смог взять билеты на более раннее время и уже улетел», — добавил собеседник. Также из-за атаки БПЛА был задержан рейс из Москвы до Екатеринбурга депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. Днем 7 мая должен был участвовать в мероприятиях вместе с врио губернатора Денисом Паслером в Первоуральске, но на часть из них опоздал.
Как ранее сообщало URA.RU, в ночь на 7 мая было уничтожено 19 БПЛА, следовавших к Москве с разных направлений. При этом разрушений и пострадавших зафиксировано не было. Тем не менее в четырех столичных аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
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