Свердловские депутаты и чиновники 3,5 часа кружили над атакованной БПЛА Москвой

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Самолет из Волгограда не смог приземлиться в Москве утром 7 мая - как и десятки других
Самолет из Волгограда не смог приземлиться в Москве утром 7 мая - как и десятки других Фото:

Ночная атака беспилотников на Москву нарушила планы свердловских чиновников и депутатов: они не смогли сесть в столице, когда возвращались из Волгограда, и 3,5 часа кружили над городом. А потом еще семь часов ждали в самолете.

«Над Москвой кружили 3,5 часа, а потом почти семь часов сидели в стоящем в порту Пулково (Санкт-Петербург) самолете. Туда перенаправили огромное количество рейсов, и аэропорт не справлялся. Больше 70-ти самолетов»,— рассказал URA.RU осведомленный источник.

В Волгоград летали депутаты фракции «Единая Россия, они посетили Мамаев Курган, возложили цветы к барельефу на мемориальной стене воинского кладбища. Были и главы нескольких городов, взявшие частичку Вечного огня для мемориалов, а также замгубернатора Алексей Кузнецов. Он открывал на Мамаевом Кургане памятный знак в честь уральских героев.

До позднего вечера 7 мая в Пулково задержались мэры Качканара (Андрей Ярославцев) и Верхней туры (Иван Веснин), а также депутаты Сергей Никонов, Елена Чечунова и Виктор Бабенко. «Кузнецов смог взять билеты на более раннее время и уже улетел», — добавил собеседник. Также из-за атаки БПЛА был задержан рейс из Москвы до Екатеринбурга депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. Днем 7 мая должен был участвовать в мероприятиях вместе с врио губернатора Денисом Паслером в Первоуральске, но на часть из них опоздал.

Как ранее сообщало URA.RU, в ночь на 7 мая было уничтожено 19 БПЛА, следовавших к Москве с разных направлений. При этом разрушений и пострадавших зафиксировано не было. Тем не менее в четырех столичных аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

На Мамаевом Кургане
На Мамаевом Кургане
Фото:

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Ночная атака беспилотников на Москву нарушила планы свердловских чиновников и депутатов: они не смогли сесть в столице, когда возвращались из Волгограда, и 3,5 часа кружили над городом. А потом еще семь часов ждали в самолете. «Над Москвой кружили 3,5 часа, а потом почти семь часов сидели в стоящем в порту Пулково (Санкт-Петербург) самолете. Туда перенаправили огромное количество рейсов, и аэропорт не справлялся. Больше 70-ти самолетов»,— рассказал URA.RU осведомленный источник. В Волгоград летали депутаты фракции «Единая Россия, они посетили Мамаев Курган, возложили цветы к барельефу на мемориальной стене воинского кладбища. Были и главы нескольких городов, взявшие частичку Вечного огня для мемориалов, а также замгубернатора Алексей Кузнецов. Он открывал на Мамаевом Кургане памятный знак в честь уральских героев. До позднего вечера 7 мая в Пулково задержались мэры Качканара (Андрей Ярославцев) и Верхней туры (Иван Веснин), а также депутаты Сергей Никонов, Елена Чечунова и Виктор Бабенко. «Кузнецов смог взять билеты на более раннее время и уже улетел», — добавил собеседник. Также из-за атаки БПЛА был задержан рейс из Москвы до Екатеринбурга депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. Днем 7 мая должен был участвовать в мероприятиях вместе с врио губернатора Денисом Паслером в Первоуральске, но на часть из них опоздал. Как ранее сообщало URA.RU, в ночь на 7 мая было уничтожено 19 БПЛА, следовавших к Москве с разных направлений. При этом разрушений и пострадавших зафиксировано не было. Тем не менее в четырех столичных аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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