В районе Москвы сбили два беспилотника ВСУ

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ВСУ продолжают атаковать Москву беспилотниками
ВСУ продолжают атаковать Москву беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы ПВО сбили два украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух очередных украинских беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

В ночь на 7 мая в районе Москвы и Московской области системы ПВО сбили около 19 вражеских БПЛА. Наносить удары ВСУ начали с вечера 6 мая. Мэр столицы на протяжении всего времени информировал жителей о прилетах. Всего за минувшие сутки над регионами России было уничтожено 524 украинских беспилотника, передает RT.

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Системы ПВО сбили два украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны отражена атака двух очередных украинских беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. В ночь на 7 мая в районе Москвы и Московской области системы ПВО сбили около 19 вражеских БПЛА. Наносить удары ВСУ начали с вечера 6 мая. Мэр столицы на протяжении всего времени информировал жителей о прилетах. Всего за минувшие сутки над регионами России было уничтожено 524 украинских беспилотника, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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