Еще пять БПЛА сбито над Москвой

Системы ПВО сбили еще пять украинских беспилотника (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Благодаря работе ПВО Минобороны на подлете к Москве сбито еще пять вражеских БПЛА», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы для ликвидации возможных последствий инцидента.
Чуть менее получаса назад Собянин уже информировал о двух БПЛА, сбитых системами ПВО. Всего в ночь на 7 мая в районе Москвы и области было сбито около 19 вражеских БПЛА, а за сутки уничтожено 524 украинских беспилотника.
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