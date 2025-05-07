Еще пять БПЛА сбито над Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Системы ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Москву
Системы ПВО отразили очередную атаку ВСУ на Москву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы ПВО сбили еще пять украинских беспилотника (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Благодаря работе ПВО Минобороны на подлете к Москве сбито еще пять вражеских БПЛА», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы для ликвидации возможных последствий инцидента.

Чуть менее получаса назад Собянин уже информировал о двух БПЛА, сбитых системами ПВО. Всего в ночь на 7 мая в районе Москвы и области было сбито около 19 вражеских БПЛА, а за сутки уничтожено 524 украинских беспилотника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Системы ПВО сбили еще пять украинских беспилотника (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Благодаря работе ПВО Минобороны на подлете к Москве сбито еще пять вражеских БПЛА», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы для ликвидации возможных последствий инцидента. Чуть менее получаса назад Собянин уже информировал о двух БПЛА, сбитых системами ПВО. Всего в ночь на 7 мая в районе Москвы и области было сбито около 19 вражеских БПЛА, а за сутки уничтожено 524 украинских беспилотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...