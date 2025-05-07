В России замедлилась инфляция

Согласно данным обзора «О текущей ценовой ситуации», подготовленного Министерством экономического развития, годовой уровень инфляции в России по состоянию на 5 мая снизился до 10,21%, тогда как неделей ранее он составлял 10,34%.
В министерстве отмечают, что в период с 29 апреля по 5 мая стоимость продовольственных товаров увеличилась на 0,06%. В то же время цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,3%, а остальные продукты питания за исключением фруктов и овощей в среднем подорожали на 0,1% за неделю.
В документе также подчеркивается, что на отчетной неделе зафиксировано замедление темпов роста цен на хлеб и свинину, а также прекращение удорожания сливочного масла, сыров и говядины. Кроме того, наблюдалось снижение стоимости макаронных и крупяных изделий, а также продолжилось удешевление подсолнечного масла и яиц.
В секторе непродовольственных товаров за последнюю неделю зафиксировано снижение цен на 0,1%, в то время как неделей ранее изменения практически не наблюдалось. Стоимость услуг, включая туристические, регулируемые и бытовые, увеличилась на 0,2%, что превышает показатель предыдущей недели, составивший 0,16%.
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