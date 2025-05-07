Названа дата отключения отопления в Тюменском районе

В Тюменском муниципальном районе отключение отопления запланировано на 12 мая. Соответствующее распоряжение выпустила местная мэрия.
«В соответствии с распоряжением администрации Тюменского муниципального района определена дата окончания отопительного сезона — 12.05.2025», — гласит документ. Он опубликован 7 мая и имеется в распоряжении URA.RU.
Ранее сообщалось, что в жилых домах Тюмени отопление планируют отключить 9–10 мая, поскольку среднесуточная температура воздуха стабильно превышает +8 градусов. При этом в домах с индивидуальными котельными решение об отключении принимают сами собственники. Жителям рекомендуют обращаться в управляющие компании при изменении погодных условий.
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