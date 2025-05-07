Названа дата отключения отопления в Тюменском районе

В Тюменском районе 12 мая отключат отопление
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление будет отключено 12 мая
Отопление будет отключено 12 мая Фото:

В Тюменском муниципальном районе отключение отопления запланировано на 12 мая. Соответствующее распоряжение выпустила местная мэрия.

«В соответствии с распоряжением администрации Тюменского муниципального района определена дата окончания отопительного сезона — 12.05.2025», — гласит документ. Он опубликован 7 мая и имеется в распоряжении URA.RU.

Ранее сообщалось, что в жилых домах Тюмени отопление планируют отключить 9–10 мая, поскольку среднесуточная температура воздуха стабильно превышает +8 градусов. При этом в домах с индивидуальными котельными решение об отключении принимают сами собственники. Жителям рекомендуют обращаться в управляющие компании при изменении погодных условий.

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В Тюменском муниципальном районе отключение отопления запланировано на 12 мая. Соответствующее распоряжение выпустила местная мэрия. «В соответствии с распоряжением администрации Тюменского муниципального района определена дата окончания отопительного сезона — 12.05.2025», — гласит документ. Он опубликован 7 мая и имеется в распоряжении URA.RU. Ранее сообщалось, что в жилых домах Тюмени отопление планируют отключить 9–10 мая, поскольку среднесуточная температура воздуха стабильно превышает +8 градусов. При этом в домах с индивидуальными котельными решение об отключении принимают сами собственники. Жителям рекомендуют обращаться в управляющие компании при изменении погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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