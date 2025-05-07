07 мая 2025

Собянин: ВСУ снова провели атаку беспилотниками на Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Собянин заявил об успешном уничтожении БПЛА врага
Собянин заявил об успешном уничтожении БПЛА врага Фото:
новость из сюжета
Киев атакует Россию в канун 9 Мая

Над Москвой уничтожены еще три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин. Ранее украинская армия уже совершала серию атак на столицу.

«Уничтожены ещё три украинских беспилотника на подлёте к Москве», — написал Собянин у себя в telegram-канале. На месте падения обломков БПЛА, согласно заявлению мэра Москвы, уже работают спецы экстренных служб.

В ночь с 6 на 7 мая ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы. Как сообщил мэр города, за указанный период средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено множество вражеских БПЛА. На протяжении всего дня Украина продолжает атаковать Россию. Подробности о налете БПЛА и его последствиях — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Москвой уничтожены еще три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин. Ранее украинская армия уже совершала серию атак на столицу. «Уничтожены ещё три украинских беспилотника на подлёте к Москве», — написал Собянин у себя в telegram-канале. На месте падения обломков БПЛА, согласно заявлению мэра Москвы, уже работают спецы экстренных служб. В ночь с 6 на 7 мая ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками на территорию Москвы. Как сообщил мэр города, за указанный период средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено множество вражеских БПЛА. На протяжении всего дня Украина продолжает атаковать Россию. Подробности о налете БПЛА и его последствиях — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...