07 мая 2025

Росавиация: в «Домодедово» сняты ограничения на полеты

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Аэропорт вернулся к штатной работе
Аэропорт вернулся к штатной работе Фото:

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту «Домодедово». Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Домодедово в 21:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

По данным Росавиации, из 186 авиалайнеров, которые 6–7 мая были вынуждены изменить маршрут из-за введенных ограничений, более 70% — а именно 135 воздушных судов — впоследствии смогли приземлиться в аэропортах своего первоначального назначения. Соответствующая информация приводится в статистике ведомства по состоянию на 18:00 и была озвучена на вечернем заседании координационного штаба. Остальные самолеты на тот момент находились на двадцати запасных аэродромах. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне атак ВСУ.

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту «Домодедово». Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «В аэропорту Домодедово в 21:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. По данным Росавиации, из 186 авиалайнеров, которые 6–7 мая были вынуждены изменить маршрут из-за введенных ограничений, более 70% — а именно 135 воздушных судов — впоследствии смогли приземлиться в аэропортах своего первоначального назначения. Соответствующая информация приводится в статистике ведомства по состоянию на 18:00 и была озвучена на вечернем заседании координационного штаба. Остальные самолеты на тот момент находились на двадцати запасных аэродромах. Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне атак ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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