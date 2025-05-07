07 мая 2025

МИД России обозначил условия долгого перемирия с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова прокомментировала заявление спецпосланника президента США Келлога
Захарова прокомментировала заявление спецпосланника президента США Келлога Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Установление режима прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения на Украине связано с рядом сложностей, требующих тщательной проработки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о перспективах 30-дневного прекращения огня.

«Мы уже говорили, что установить режим прекращения огня по всей линии фронта (около 1200 км) на 30 дней — это сложная задача, требующая тщательной проработки. Нужно обеспечить контроль за соблюдением этого режима, чтобы этот период не использовался для увеличения боевого потенциала ВСУ и поставок вооружений. Иначе через 30 дней конфликт снова станет активным», — подчеркнула Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД

Ранее Россия объявила о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая по гуманитарным соображениям. В Кремле подчеркнули, что на этот период останавливаются все боевые действия и призвали украинскую сторону присоединиться к инициативе. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за 30-дневное прекращение огня, однако отказался от трехдневного перемирия на время проведения Дня Победы. В Кремле такую позицию сочли манипуляцией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Установление режима прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения на Украине связано с рядом сложностей, требующих тщательной проработки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о перспективах 30-дневного прекращения огня. «Мы уже говорили, что установить режим прекращения огня по всей линии фронта (около 1200 км) на 30 дней — это сложная задача, требующая тщательной проработки. Нужно обеспечить контроль за соблюдением этого режима, чтобы этот период не использовался для увеличения боевого потенциала ВСУ и поставок вооружений. Иначе через 30 дней конфликт снова станет активным», — подчеркнула Захарова. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МИД.  Ранее Россия объявила о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая по гуманитарным соображениям. В Кремле подчеркнули, что на этот период останавливаются все боевые действия и призвали украинскую сторону присоединиться к инициативе. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за 30-дневное прекращение огня, однако отказался от трехдневного перемирия на время проведения Дня Победы. В Кремле такую позицию сочли манипуляцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...