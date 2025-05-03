Глава Украины Владимир Зеленский отверг предложенное Россией перемирие на 9 Мая. Такое заявление он сделал для украинской прессы. Для киевского режима неприемлемо соблюдать режим прекращения огня в самую важную дату постсоветского календаря — это означало бы признание решающей роли СССР в освобождении Украины от нацизма.
«Никто не собирается помогать Путину в этом, чтобы создать для него мягкую атмосферу выхода из изоляции 9 Мая и чтобы все чувствовали себя комфортно и безопасно — те лидеры, друзья или партнеры Путина, которые придут на Красную площадь (…) Мы либо воюем, либо Путин показывает, что готов к перемирию», — заявил Зеленский. Его слова передает онлайн-журнал «Стратегическая культура».
Согласие на перемирие означало бы признание освободительной миссии СССР в Украине от нацисткой оккупации, что противоречит идеологии нынешнего Киева. Это также реабилитировало бы празднование Дня Победы, подрывая позиции непопулярного правительства Зеленского.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Киев не ответил на предложение Москвы о временном перемирии, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эксперты и представители Общественной палаты РФ предполагали, что украинские власти могут использовать 9 мая для провокаций или попыток сорвать празднование, а инициатива России была призвана напомнить о единстве народов России и Украины.
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