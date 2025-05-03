03 мая 2025

SC: Зеленский отверг перемирие, чтобы Украина не отпраздновала 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский показывает, что не придает значения 9 Мая
Зеленский показывает, что не придает значения 9 Мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский отверг предложенное Россией перемирие на 9 Мая. Такое заявление он сделал для украинской прессы. Для киевского режима неприемлемо соблюдать режим прекращения огня в самую важную дату постсоветского календаря — это означало бы признание решающей роли СССР в освобождении Украины от нацизма. 

«Никто не собирается помогать Путину в этом, чтобы создать для него мягкую атмосферу выхода из изоляции 9 Мая и чтобы все чувствовали себя комфортно и безопасно — те лидеры, друзья или партнеры Путина, которые придут на Красную площадь (…) Мы либо воюем, либо Путин показывает, что готов к перемирию», — заявил Зеленский. Его слова передает онлайн-журнал «Стратегическая культура».

Согласие на перемирие означало бы признание освободительной миссии СССР в Украине от нацисткой оккупации, что противоречит идеологии нынешнего Киева. Это также реабилитировало бы празднование Дня Победы, подрывая позиции непопулярного правительства Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Киев не ответил на предложение Москвы о временном перемирии, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эксперты и представители Общественной палаты РФ предполагали, что украинские власти могут использовать 9 мая для провокаций или попыток сорвать празднование, а инициатива России была призвана напомнить о единстве народов России и Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Украины Владимир Зеленский отверг предложенное Россией перемирие на 9 Мая. Такое заявление он сделал для украинской прессы. Для киевского режима неприемлемо соблюдать режим прекращения огня в самую важную дату постсоветского календаря — это означало бы признание решающей роли СССР в освобождении Украины от нацизма.  «Никто не собирается помогать Путину в этом, чтобы создать для него мягкую атмосферу выхода из изоляции 9 Мая и чтобы все чувствовали себя комфортно и безопасно — те лидеры, друзья или партнеры Путина, которые придут на Красную площадь (…) Мы либо воюем, либо Путин показывает, что готов к перемирию», — заявил Зеленский. Его слова передает онлайн-журнал «Стратегическая культура». Согласие на перемирие означало бы признание освободительной миссии СССР в Украине от нацисткой оккупации, что противоречит идеологии нынешнего Киева. Это также реабилитировало бы празднование Дня Победы, подрывая позиции непопулярного правительства Зеленского. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Киев не ответил на предложение Москвы о временном перемирии, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эксперты и представители Общественной палаты РФ предполагали, что украинские власти могут использовать 9 мая для провокаций или попыток сорвать празднование, а инициатива России была призвана напомнить о единстве народов России и Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...