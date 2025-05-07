07 мая 2025

В Ишимском районе формируется пик паводка

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Выплата положена тюменцам при выполнении одного из трех условий
Выплата положена тюменцам при выполнении одного из трех условий Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды на гидропосту в городе Ишим снизился на два сантиметра, а в селе Лариха, которое первым приняло удар паводка, вода отступила уже на шесть сантиметров. Глава района Сергей Ломовцев сообщил, что обстановка стабилизируется и можно говорить о формировании пика половодья.

«Зафиксировано падение на 2 сантиметра уровня воды в реке Ишим на гидропосту в городе Ишиме. Радует ситуация в селе Лариха, которое первым столкнулось с натиском паводковых вод. Здесь отступление воды составило уже 6 сантиметров. Эти данные подтверждают, что ситуация постепенно нормализуется, и можно предположить, что в настоящий момент формируется пик половодья», — сообщили Ломовцев в своем telegram-канале.

В то же время, несмотря на положительные тенденции, сохраняются трудности с транспортным сообщением в деревнях Рагозина и Кошкарагай. В этих населенных пунктах продолжают работать организованные пункты переправы, которые обеспечивают связь жителей с внешним миром.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор расширил режим ЧС до 15 населенных пунктов. Частичный режим ЧС продолжает действовать в Ишиме, где в зону подтопления попали девять СНТ.

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Уровень воды на гидропосту в городе Ишим снизился на два сантиметра, а в селе Лариха, которое первым приняло удар паводка, вода отступила уже на шесть сантиметров. Глава района Сергей Ломовцев сообщил, что обстановка стабилизируется и можно говорить о формировании пика половодья. «Зафиксировано падение на 2 сантиметра уровня воды в реке Ишим на гидропосту в городе Ишиме. Радует ситуация в селе Лариха, которое первым столкнулось с натиском паводковых вод. Здесь отступление воды составило уже 6 сантиметров. Эти данные подтверждают, что ситуация постепенно нормализуется, и можно предположить, что в настоящий момент формируется пик половодья», — сообщили Ломовцев в своем telegram-канале. В то же время, несмотря на положительные тенденции, сохраняются трудности с транспортным сообщением в деревнях Рагозина и Кошкарагай. В этих населенных пунктах продолжают работать организованные пункты переправы, которые обеспечивают связь жителей с внешним миром. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор расширил режим ЧС до 15 населенных пунктов. Частичный режим ЧС продолжает действовать в Ишиме, где в зону подтопления попали девять СНТ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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