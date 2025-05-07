В Ишимском районе формируется пик паводка

Уровень воды на гидропосту в городе Ишим снизился на два сантиметра, а в селе Лариха, которое первым приняло удар паводка, вода отступила уже на шесть сантиметров. Глава района Сергей Ломовцев сообщил, что обстановка стабилизируется и можно говорить о формировании пика половодья.
«Зафиксировано падение на 2 сантиметра уровня воды в реке Ишим на гидропосту в городе Ишиме. Радует ситуация в селе Лариха, которое первым столкнулось с натиском паводковых вод. Здесь отступление воды составило уже 6 сантиметров. Эти данные подтверждают, что ситуация постепенно нормализуется, и можно предположить, что в настоящий момент формируется пик половодья», — сообщили Ломовцев в своем telegram-канале.
В то же время, несмотря на положительные тенденции, сохраняются трудности с транспортным сообщением в деревнях Рагозина и Кошкарагай. В этих населенных пунктах продолжают работать организованные пункты переправы, которые обеспечивают связь жителей с внешним миром.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор расширил режим ЧС до 15 населенных пунктов. Частичный режим ЧС продолжает действовать в Ишиме, где в зону подтопления попали девять СНТ.
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