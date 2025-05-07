В Кургане начался ремонт проезда, которого жители ждали пять лет

В Кургане стартовал ремонт проезда от улицы Карла Маркса (дома №44 и №46) до улицы Максима Горького (дома №61 и №63). Местные жители жаловались на невозможность пройти по разрушенному участку, но добились ремонта только через суд. Об этом сообщил депутат Курганской городской Думы Иван Камшилов.
«Ремонт начали только после того, как горожане не один год получали отписки, обратились ко мне, и мы добились положительного судебного решения еще в 2020 году. Несмотря на то, что решение суда вступило в силу в 2021-м, городские чиновники его игнорировали, платили штрафы из бюджета, а правоохранительные органы не спешили возбуждать уголовное дело за неисполнение. Только после давления жителей и растрат на штрафы работы все-таки начались», — сообщил депутат Иван Камшилов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Курганской области подрядные организации уже привлекались к ответственности за некачественный или несвоевременный ремонт дорог: департамент строительства и ЖКХ региона в конце прошлого года был оштрафован за невыполнение судебного решения по ремонту участка в Щучанском округе. Тогда суд указал, что у ведомства было достаточно времени для организации работ, а подрядчиков обязывали устранять выявленные дефекты за свой счет.
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