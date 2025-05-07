Вратарь Сафонов стал первым с 2004 года финалистом Лиги чемпионов из России

Российский голкипер Матвей Сафонов вместе с клубом ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов. Последний раз россиянин добирался до решающего матча турнира в 2004 году. Об этом сообщают СМИ.
«ПСЖ с Сафоновым в составе стал первым клубом с российским игроком в финале Лиги чемпионов с 2004 года», — отмечает издание «РБК Спорт». СМИ отмечает, что ранее Дмитрий Аленичев стал первым российским футболистом, сыгравшим в финале европейского турнира. В сезоне 2003/04 он с «Порту» выиграл Лигу чемпионов, забив гол в финале против «Монако». Также в том сезоне он стал чемпионом Португалии и финалистом Кубка страны. Годом ранее Аленичев выиграл Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок Португалии.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин объявил о завершении карьеры. Он признался, что не хотел играть за другой клуб после ухода из «Динамо», с которым провёл 17 сезонов с 2007 года. После окончания контракта летом прошлого года он больше не выходил на поле.
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