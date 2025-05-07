07 мая 2025

Вратарь Сафонов стал первым с 2004 года финалистом Лиги чемпионов из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Вратарь Сафонов стал первым с 2004 года финалистом Лиги чемпионов из России
Вратарь Сафонов стал первым с 2004 года финалистом Лиги чемпионов из России Фото:

Российский голкипер Матвей Сафонов вместе с клубом ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов. Последний раз россиянин добирался до решающего матча турнира в 2004 году. Об этом сообщают СМИ.

«ПСЖ с Сафоновым в составе стал первым клубом с российским игроком в финале Лиги чемпионов с 2004 года», — отмечает издание «РБК Спорт». СМИ отмечает, что ранее Дмитрий Аленичев стал первым российским футболистом, сыгравшим в финале европейского турнира. В сезоне 2003/04 он с «Порту» выиграл Лигу чемпионов, забив гол в финале против «Монако». Также в том сезоне он стал чемпионом Португалии и финалистом Кубка страны. Годом ранее Аленичев выиграл Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок Португалии.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин объявил о завершении карьеры. Он признался, что не хотел играть за другой клуб после ухода из «Динамо», с которым провёл 17 сезонов с 2007 года. После окончания контракта летом прошлого года он больше не выходил на поле.

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Российский голкипер Матвей Сафонов вместе с клубом ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов. Последний раз россиянин добирался до решающего матча турнира в 2004 году. Об этом сообщают СМИ. «ПСЖ с Сафоновым в составе стал первым клубом с российским игроком в финале Лиги чемпионов с 2004 года», — отмечает издание «РБК Спорт». СМИ отмечает, что ранее Дмитрий Аленичев стал первым российским футболистом, сыгравшим в финале европейского турнира. В сезоне 2003/04 он с «Порту» выиграл Лигу чемпионов, забив гол в финале против «Монако». Также в том сезоне он стал чемпионом Португалии и финалистом Кубка страны. Годом ранее Аленичев выиграл Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок Португалии. Ранее URA.RU сообщало, что бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин объявил о завершении карьеры. Он признался, что не хотел играть за другой клуб после ухода из «Динамо», с которым провёл 17 сезонов с 2007 года. После окончания контракта летом прошлого года он больше не выходил на поле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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