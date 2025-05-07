Экс-вратарь «Динамо» завершил карьеру

Бывший голкипер московского футбольного клуба «Динамо» Антон Шунин объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Об этом рассказал сам спортсмен.
«Год назад я не планировал заканчивать карьеру. Думал, что этот момент далек, и я подпишу контракт с „Динамо“. Когда не продлили, задумался о другой команде — хочу ли я играть где-то еще? <...> В какой-то момент понял главное — у меня нет желания играть за другой клуб кроме „Динамо“», — сказал Шунин в интервью телеканалу Матч ТВ.
Шунин, которому сейчас 38 лет, начал выступления за столичный клуб в 2007 году и провел в его составе 17 сезонов. Вратарь покинул «Динамо» летом прошлого года по окончании срока действия контракта и с того времени не принимал участия в официальных матчах.
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