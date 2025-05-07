Тюменский миллионер призвал бороться с любителями погонять по улицам

В центре Тюмени регулярно появляются группы молодых мотоциклистов, которые устраивают опасные гонки на дорогах города и пугают ревом моторов жителей. Девелопер и создатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин призвал ответственных лиц обратить внимание на проблему, так как, с его слов, она вышла из-под контроля.
«Несколько дней назад ехал по Тюмени и буквально сквозь меня на мотоциклах проехала группа молодежи. Периодически некоторые из них вставали на задние колеса, периодически ускорялись. Все время они просачивались через автомобили впереди и вставали на светофорах первыми, чтобы рвануть. Впрочем, их можно было не только увидеть, но и услышать. Выхлопные системы явно модифицированы, потому что звук вокруг банды стоит ужасающий», — написал Пискулин в своем telegram-канале.
Также он отметил, что большинство мотоциклистов по виду — несовершеннолетние. По его словам, они ежедневно появляются на центральных улицах города и представляют явную угрозу для окружающих, но никто не обращает на это внимания и не принимает мер. Бизнесмен высказывает обеспокоенность тем, что ситуация вышла из-под контроля, и призывает обратить внимание на проблему.
Ранее в Тюмени уже фиксировались случаи опасного поведения на дорогах: в апреле трое мужчин прокатились по центру города, сидя на багажнике автомобиля, что вызвало возмущение горожан и привлекло внимание Госавтоинспекции. Тогда в ведомстве заявили о проведении проверки и поиске нарушителей.
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