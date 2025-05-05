Трое мужчин прокатились по центру Тюмени, сидя на багажнике автомобиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы устроили опасный заезд в самом центре города
Тюменцы устроили опасный заезд в самом центре города Фото:

В Тюмени трое мужчин прокатились по центру города, сидя на багажнике ВАЗа. Об этом сообщили пользователи паблика "ЧС Тюмень" соцсети "ВКонтакте".

"Очень опасное вождение в центре. Анон", — написал автор одной из публикаций, приложив подтверждающее видео.

Жителей Тюмени возмутило поведение молодых людей. Они оставили под постом десятки комментариев. "У нас вообще ГИБДД есть в городе?", — поинтересовался Роман Сергеев. "Как и было сказано ранее, город потихоньку деградирует", — отметил Сергей Катаев. "После таких видео всегда потом идет съемка из органов. Где они сидят и извиняются перед жителями города за то, что могли стать причиной аварийной ситуации на дорогах", — отметила пользователь с ником Totes Licht. 

В областной Госавтоинспекции уже оценили видеозапись опасной поездки. Там сообщили, что ведутся поиски участников инцидента.

"По данному факту проводится проверка. О ее результатах станет известно чуть позже", — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Тюменской области.

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В Тюмени трое мужчин прокатились по центру города, сидя на багажнике ВАЗа. Об этом сообщили пользователи паблика "ЧС Тюмень" соцсети "ВКонтакте". "Очень опасное вождение в центре. Анон", — написал автор одной из публикаций, приложив подтверждающее видео. Жителей Тюмени возмутило поведение молодых людей. Они оставили под постом десятки комментариев. "У нас вообще ГИБДД есть в городе?", — поинтересовался Роман Сергеев. "Как и было сказано ранее, город потихоньку деградирует", — отметил Сергей Катаев. "После таких видео всегда потом идет съемка из органов. Где они сидят и извиняются перед жителями города за то, что могли стать причиной аварийной ситуации на дорогах", — отметила пользователь с ником Totes Licht.  В областной Госавтоинспекции уже оценили видеозапись опасной поездки. Там сообщили, что ведутся поиски участников инцидента. "По данному факту проводится проверка. О ее результатах станет известно чуть позже", — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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