07 мая 2025

Венгрия и Словакия будут вместе противостоять ЕС ради топлива из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Венгрия и Словакия выступают против отказа от российского газа
Венгрия и Словакия выступают против отказа от российского газа Фото:

Венгрия и Словакия объединят усилия, чтобы выступить против плана Еврокомиссии по отказу от российского газа к 2027 году. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Опасность для нас представляют не природный газ, нефть или ядерное топливо, поступающие из России, а тот факт, что ничего из этого не поступает в Венгрию. Мы с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром пришли к общему мнению, что будем тесно сотрудничать против предложения Брюсселя», — сообщает издание Magyar Nemzet со ссылкой на Сийярто. Он также отметил, что из-за плана ЕС Венгрии придется ежегодно платить за энергоресурсы примерно на 1,5 млрд евро больше.

Ранее Венгрия уже выражала несогласие с инициативой Еврокомиссии по полному отказу от российского газа к 2027 году, отмечая, что такой план нарушает суверенитет стран ЕС. Венгерский еврокомиссар Оливер Вархейи выдвигал процедурное возражение против этой инициативы и страна заблокировала одобрение плана Евросоюза.

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Венгрия и Словакия объединят усилия, чтобы выступить против плана Еврокомиссии по отказу от российского газа к 2027 году. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. «Опасность для нас представляют не природный газ, нефть или ядерное топливо, поступающие из России, а тот факт, что ничего из этого не поступает в Венгрию. Мы с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром пришли к общему мнению, что будем тесно сотрудничать против предложения Брюсселя», — сообщает издание Magyar Nemzet со ссылкой на Сийярто. Он также отметил, что из-за плана ЕС Венгрии придется ежегодно платить за энергоресурсы примерно на 1,5 млрд евро больше. Ранее Венгрия уже выражала несогласие с инициативой Еврокомиссии по полному отказу от российского газа к 2027 году, отмечая, что такой план нарушает суверенитет стран ЕС. Венгерский еврокомиссар Оливер Вархейи выдвигал процедурное возражение против этой инициативы и страна заблокировала одобрение плана Евросоюза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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