В Рязани объявили опасность БПЛА

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Опасность БПЛА объявили в Рязани
Опасность БПЛА объявили в Рязани Фото:
новость из сюжета
Киев атакует Россию в канун 9 Мая

В Рязани объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС России. Горожанам рекомендовано соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу до получения сигнала об отмене тревоги.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“», — говорится в сообщении МЧС России, его приводит РИА Новости.

В ночь на 6 мая попытку атаки с использованием 19 беспилотников зафиксировали в Москве. По информации мэра столицы Сергея Собянина, часть дронов была сбита на подлете к городу, однако один из аппаратов упал на Каширском шоссе. Очевидцы сообщили о взрыве, после которого ударная волна выбила стекла на верхних этажах жилого здания и повредила витрины рядом расположенного магазина. На месте происшествия работают коммунальные службы, проводится оценка ущерба.

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В Рязани объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщает МЧС России. Горожанам рекомендовано соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу до получения сигнала об отмене тревоги. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани. Не подходите к окнам. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“», — говорится в сообщении МЧС России, его приводит РИА Новости. В ночь на 6 мая попытку атаки с использованием 19 беспилотников зафиксировали в Москве. По информации мэра столицы Сергея Собянина, часть дронов была сбита на подлете к городу, однако один из аппаратов упал на Каширском шоссе. Очевидцы сообщили о взрыве, после которого ударная волна выбила стекла на верхних этажах жилого здания и повредила витрины рядом расположенного магазина. На месте происшествия работают коммунальные службы, проводится оценка ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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