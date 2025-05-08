В Госдуме уточнили повышение пенсий для россиян в 2025 году

Военным пенсионерам в России проиндексируют пенсии на 4,5% с октября 2025 года. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.
«С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5%», — рассказала депутат РИА Новости. Она отметила, что индексация затронет всех пенсионеров силовых структур.
Ранее Бессараб сообщала, что военные пенсии будут проиндексированы на 4,5% с 1 октября текущего года. Она отметила, что размер повышения может корректироваться в зависимости от экономической ситуации и решений правительства. Индексация пенсий силовиков проводится поэтапно: в начале года увеличиваются страховые выплаты, а в апреле — социальные пенсии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.