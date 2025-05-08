В Госдуме уточнили повышение пенсий для россиян в 2025 году

Бессараб: военным пенсионерам повысят пенсии на 4,5% в 2025 году
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Военная пенсия будет проиндексирована на 4,5%
Военная пенсия будет проиндексирована на 4,5% Фото:

Военным пенсионерам в России проиндексируют пенсии на 4,5% с октября 2025 года. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб.

«С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5%», — рассказала депутат РИА Новости. Она отметила, что индексация затронет всех пенсионеров силовых структур.

Ранее Бессараб сообщала, что военные пенсии будут проиндексированы на 4,5% с 1 октября текущего года. Она отметила, что размер повышения может корректироваться в зависимости от экономической ситуации и решений правительства. Индексация пенсий силовиков проводится поэтапно: в начале года увеличиваются страховые выплаты, а в апреле — социальные пенсии.

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Военным пенсионерам в России проиндексируют пенсии на 4,5% с октября 2025 года. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по социальной политике Светлана Бессараб. «С 1 октября планируется увеличение военных пенсий на 4,5%», — рассказала депутат РИА Новости. Она отметила, что индексация затронет всех пенсионеров силовых структур. Ранее Бессараб сообщала, что военные пенсии будут проиндексированы на 4,5% с 1 октября текущего года. Она отметила, что размер повышения может корректироваться в зависимости от экономической ситуации и решений правительства. Индексация пенсий силовиков проводится поэтапно: в начале года увеличиваются страховые выплаты, а в апреле — социальные пенсии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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