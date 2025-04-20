Бессараб раскрыла, кому с 1 октября повысят пенсии

С 1 октября 2024 года пенсии военным и бывшим служащим силовых структур будут увеличены. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, запланированное повышение составит 4,5%, однако возможен пересмотр размера индексации ближе к дате вступления изменений в силу.
«С 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур», — рассказала Бессараб, напомнив, что процесс индексации пенсий проходит поэтапно: в начале года были увеличены страховые выплаты, в апреле — социальные пенсии. Информацией об изменениях она поделилась в беседе с изданием «Лента.ру».
Депутат пояснила, что на данный момент в бюджете предусмотрено увеличение выплат на 4,5%. Она уточнила, что окончательный размер повышения военных пенсий может быть скорректирован в зависимости от экономической ситуации и решений правительства к началу октября.
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