Бессараб раскрыла, кому с 1 октября повысят пенсии

Бессараб: с 1 октября в России увеличат пенсии военным и экс-силовикам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военным и бывшим служащим силовых структур с 1 октября повысят пенсии, заявила депутат Бессараб
Военным и бывшим служащим силовых структур с 1 октября повысят пенсии, заявила депутат Бессараб Фото:

С 1 октября 2024 года пенсии военным и бывшим служащим силовых структур будут увеличены. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, запланированное повышение составит 4,5%, однако возможен пересмотр размера индексации ближе к дате вступления изменений в силу.

«С 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур», — рассказала Бессараб, напомнив, что процесс индексации пенсий проходит поэтапно: в начале года были увеличены страховые выплаты, в апреле — социальные пенсии. Информацией об изменениях она поделилась в беседе с изданием «Лента.ру».

Депутат пояснила, что на данный момент в бюджете предусмотрено увеличение выплат на 4,5%. Она уточнила, что окончательный размер повышения военных пенсий может быть скорректирован в зависимости от экономической ситуации и решений правительства к началу октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 октября 2024 года пенсии военным и бывшим служащим силовых структур будут увеличены. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, запланированное повышение составит 4,5%, однако возможен пересмотр размера индексации ближе к дате вступления изменений в силу. «С 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур», — рассказала Бессараб, напомнив, что процесс индексации пенсий проходит поэтапно: в начале года были увеличены страховые выплаты, в апреле — социальные пенсии. Информацией об изменениях она поделилась в беседе с изданием «Лента.ру». Депутат пояснила, что на данный момент в бюджете предусмотрено увеличение выплат на 4,5%. Она уточнила, что окончательный размер повышения военных пенсий может быть скорректирован в зависимости от экономической ситуации и решений правительства к началу октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...