07 мая 2025

Аналитики назвали специалистов, которым в ХМАО сложнее всего найти работу

В ХМАО переизбыток копирайтеров, тестировщиков и технических директоров
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 279 копирайтеров ищут работу
В ХМАО 279 копирайтеров ищут работу Фото:

В ХМАО в апреле наблюдается переизбыток таких специалистов, как копирайтер, тестировщик и технический директор. По данным аналитиков HH.ru, в данных сферах работу ищут более сотни югорчан, а компаниям требуется всего лишь пара сотрудников.

«В апреле текущего года в ХМАО наблюдается профицит следующих специалистов: копирайтер, редактор, корректор — 279 резюме на вакансию, тестировщик — 184 резюме на вакансию и технический директор (СТО) — 116 резюме на вакансию», — сообщили URA.RU эксперты. При этом в первых двух случаях в регионе размещено по одному предложению о работе, а в последнем — лишь две активные вакансии.

Аналитики отметили, что нормой для рынка труда считается показатель в 7,9 резюме на вакансию. Все что выше этого значения — говорит о профиците или переизбытке кадров.

Ранее аналитики сообщали, что в ХМАО сохраняется высокий спрос на работников рабочих в сфере производства, строительства и недвижимости — всего в регионе открыто свыше 9 тысяч вакансий, из которых 2,5 тысячи приходится на рабочие профессии. При этом в сферах добычи сырья, административного персонала и сельского хозяйства востребованность специалистов снизилась.

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В ХМАО в апреле наблюдается переизбыток таких специалистов, как копирайтер, тестировщик и технический директор. По данным аналитиков HH.ru, в данных сферах работу ищут более сотни югорчан, а компаниям требуется всего лишь пара сотрудников. «В апреле текущего года в ХМАО наблюдается профицит следующих специалистов: копирайтер, редактор, корректор — 279 резюме на вакансию, тестировщик — 184 резюме на вакансию и технический директор (СТО) — 116 резюме на вакансию», — сообщили URA.RU эксперты. При этом в первых двух случаях в регионе размещено по одному предложению о работе, а в последнем — лишь две активные вакансии. Аналитики отметили, что нормой для рынка труда считается показатель в 7,9 резюме на вакансию. Все что выше этого значения — говорит о профиците или переизбытке кадров. Ранее аналитики сообщали, что в ХМАО сохраняется высокий спрос на работников рабочих в сфере производства, строительства и недвижимости — всего в регионе открыто свыше 9 тысяч вакансий, из которых 2,5 тысячи приходится на рабочие профессии. При этом в сферах добычи сырья, административного персонала и сельского хозяйства востребованность специалистов снизилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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