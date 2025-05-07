В Тюмени подешевели услуги автострахования

В первом квартале 2025 года средняя стоимость полиса ОСАГО в Тюменской области снизилась на 9% и составила 7,4 тысячи рублей. Годом ранее она достигала 8,2 тысячи рублей. Об этом гласят данные Российского союза автостраховщиков.
«Снижение цен происходит во многом благодаря успешному применению реформы индивидуализации тарифов ОСАГО. Все больше автовладельцев стараются ездить безаварийно, что в свою очередь приводит к высокой конкуренции между страховщиками за этих безубыточных автовладельцев. Средняя выплата же продолжает расти, ее рост по-прежнему связан с ситуацией с запчастями и их поставками», — приводит слова президента союза Евгения Уфимцева «РБК Тюмень».
Аналитики рынка полагают, что дальнейшее развитие индивидуального подхода к формированию тарифов и совершенствование системы страховых выплат могут способствовать сохранению конкурентных цен на полисы. Так же это может повлиять на качество обслуживания клиентов.
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