Исследования показали, что волнует жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области

Исследование: самые тревожные для россиян темы в 2025 году
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Нашествие комаров стало одно из тревожащих ямальцев тем
Нашествие комаров стало одно из тревожащих ямальцев тем Фото:

Исследование «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС» по итогам второго квартала 2025 года сообщает о самых злободневных темах этого года жителей регионов. В десятку вошли гигантские слизни, нашествие комаров, ситуация с будущим такси и отключение горячей воды.

«Тревожной темой стало нашествие небывалого количества так называемых испанских слизней... Особенно от комаров страдали районы Центральной России, Бурятия, ХМАО, Тюменская область и Урал... Опасения связаны с принятием закона о локализации автомобилей для таксопарков, так как после этого тарифы вырастут еще больше... Отмечалось, что в отдельных регионах отключения горячей воды происходят на период не 10 дней или 2 недели, а сразу на несколько месяцев», — пишут исследователи.

Также волнения вызывают учащенные случаи появления мошенников и методы борьбы с ними. Блокировки счетов, контроль над переводами с карты на карту доставляют неудобства горожанам. В исследовании сообщают, что жители жалуются, что теперь ограничения глушения интернета вводятся практически на всю страну. К тому же отключения производятся на продолжительный срок. Были регионы, где интернет не работал по несколько дней.

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Исследование «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС» по итогам второго квартала 2025 года сообщает о самых злободневных темах этого года жителей регионов. В десятку вошли гигантские слизни, нашествие комаров, ситуация с будущим такси и отключение горячей воды. «Тревожной темой стало нашествие небывалого количества так называемых испанских слизней... Особенно от комаров страдали районы Центральной России, Бурятия, ХМАО, Тюменская область и Урал... Опасения связаны с принятием закона о локализации автомобилей для таксопарков, так как после этого тарифы вырастут еще больше... Отмечалось, что в отдельных регионах отключения горячей воды происходят на период не 10 дней или 2 недели, а сразу на несколько месяцев», — пишут исследователи. Также волнения вызывают учащенные случаи появления мошенников и методы борьбы с ними. Блокировки счетов, контроль над переводами с карты на карту доставляют неудобства горожанам. В исследовании сообщают, что жители жалуются, что теперь ограничения глушения интернета вводятся практически на всю страну. К тому же отключения производятся на продолжительный срок. Были регионы, где интернет не работал по несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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