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21:24
Буданов* признался, что ГУР использует проституток для получения информации
21:23
В аэропорту Сургута обнаружили опасных вредителей в багаже пассажиров из Таджикистана
21:22
Новое строительство и выплаты военнослужащим: главное в Кургане за 5 августа
Редактору URA.RU Аллаярову продлили самую жесткую меру пресечения, несмотря на отсутствие доказательств
21:16
«Противоречивые сигналы»: аналитик Юшков нашел несостыковки в планах Трампа снизить цены на российскую нефть
21:15
Amazon случайно разрекламировал американцам Lada Vesta
21:15
Готовьте кошельки: сколько стоит обучение в уральских вузах в 2025 году
Штаб Паслера столкнулся с угрозой на выборах губернатора
21:10
Долги нефтяных компаний ХМАО перед бюджетом за год выросли в десятки раз
21:07
В больнице скончался бывший президент Румынии
21:05
Тюменская ЕР лишилась участника СВО на выборах в самом протестном муниципалитете
Мишустин готовит экономику к мирным условиям
21:03
В Курганской области увеличили выплаты контрактникам для участия в СВО
21:01
Власти Пермского края нашли банк для размещения 5 млрд рублей
20:58
ВС РФ начали городские бои за важный город на харьковском направлении
Путин потребовал разобраться с главным барьером в экономике
20:56
Детская драка попала на видео, а станции скорой помощи готовятся к сокращению: события на Ямале 5 августа
20:53
На время «Ирбитской ярмарки» в городе ограничат движение
20:48
Мост на шоссе Космонавтов, тоннели под Транссибом и трамвайные пути: самые масштабные дорожные стройки Перми
Придумал способ завершить СВО и рассказал о «подарке» в 600 млрд долларов: главные заявления Трампа
20:45
С уехавшего из РФ челябинского экс-губернатора приставы взыскивают долги за ЖКХ
20:41
В Тюмени подростку изменили пол через МФЦ. Фото
20:40
Дегтярев рассказал, когда российских спортсменов вернут на олимпийский пьедестал
Политическая расправа и месть за обиды: реакция России и Молдавии на приговор главе Гагаузии Гуцул
20:35
Мэр Сургута не стал увольнять директора депимущества, находящегося под следствием
20:31
Как ловить на живца: советы председателя от «Рыбацкого комитета»
20:31
Скончался бывший президент Румынии Ион Илиеску
Глава Гагаузии Евгения Гуцул явилась в суд с широкой улыбкой. Фоторепортаж
20:30
«Мы открыты»: глава избиркома ЯНАО дал интервью URA.RU
20:29
В Челябинской области запретили купаться в трех водоемах из-за фекалий
1
20:27
«Взгляд»: Британия готовит новую угрозу России из стратосферы
Россияне разочаровались в китайских машинах и перешли на Lada: как изменилась ситуация на авторынке
20:20
Плюшевая рулетка: реально ли вытащить игрушку в автоматах в ХМАО. Видео
20:19
«Это была ирония»: подсчитавшая «выхлоп» от отправки мужа на СВО тюменка прокомментировала ситуацию
20:12
Мощный ливень заставил петербуржцев пересесть на лодки. Видео
Незаконные действия США и Россия без ограничений: главные заявления Пескова за 5 августа
20:02
В Курганской области подрядчик сорвал сроки капремонта школы с бассейном
20:02
В Екатеринбурге на даче внезапно скончался статусный гаишник
20:00
В ХМАО от смертельно опасной инфекции чаще всего страдают дети
Детский палаточный лагерь смыло горной рекой: последствия разрушительного шторма в Краснодарском крае
19:58
Скончалась любимица президентов США и звезда Бродвея
19:58
Рыжики пошли: где и когда искать, как правильно готовить и есть
2
19:57
Свердловчанин, устроивший на Mercedes смертельное ДТП, приехал в суд на скорой. Фото
Огромная потеря для спортивной журналистики: скончался главный голос фигурного катания Александр Гришин
19:50
Власти ХМАО раскрыли дату открытия сезона сбора кедровых шишек
19:49
Суд наказал Тимати, который отказывался платить за капитальный ремонт
19:42
Трамп переговорил с Зеленским после попытки надавить на Россию
Выступает за равноправие полов и союз с Россией: главу Гагаузии Евгению Гуцул отправили в тюрьму
19:39
Четырехлетнего российского ребенка признали на Украине угрозой безопасности
19:32
Мэр из ХМАО пытается восстановить работу департамента ЖКХ после отставки руководства
19:29
Гуцул после оглушительного приговора призвала местных не опускать руки
Трамп пытается повторить с Россией трюк, который он провернул с Ираном: суть политической игры США
19:27
«На берегу реки и в городе»: где снять домик для отдыха в Сургуте. Фото
19:19
Екатерина Мизулина прокомментировала действия тюменки, подсчитавшей «выхлоп» от отправки мужа на СВО
4
19:13
Редких маленьких черепах нашли на помойке в Твери
Независимый театрал и новатор, оставивший след в истории: чем запомнился Борис Юхананов во всем мире
19:12
На Ямале участники СВО впервые оплатили зубопротезирование
19:11
В Кургане восстановлено давление подачи воды после аварии
19:09
Российского блогера, снимавшего боевые действия, депортируют из Таиланда
Очереди на Крымский мост выросли вдвое за ночь 5 августа: что происходит сейчас
19:02
В Дагестане маршрутка с 14 пассажирами опрокинулась
19:00
Какие выплаты получат курганские студенты в 2025 году
19:00
Пристав из ХМАО попала под суд за серию должностных преступлений
ВСУ массово отказываются штурмовать российских солдат: карта СВО на Украине на 5 августа
19:00
В Кургане партия заложила на агитацию по выборам в облдуму более миллиона рублей
18:58
Челябинский губернатор Текслер дал ряд поручений по предотвращению терактов
18:55
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: разбор бюджета
Пассажирский автобус, ехавший из Луганска, на скорости влетел в пункт оплаты под Тулой: подробности
18:54
Таинственный черный ящик с буквой Z спустился с неба в Башкирии. Видео
18:51
«Представьте, какой выхлоп»: тюменка захотела отправить своего мужа на СВО ради выплат. Видео
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18:49
Екатеринбуржцы заполонили главный пляж в последние жаркие дни лета: 20 фото
2
Ростовскую область охватили пожары после ночной атаки ВСУ: последствия и ущерб
18:46
Трамп: лидеры НАТО делают все, что я захочу
1
18:44
Арест, приговор, УДО: уголовное дело тренера из Екатеринбурга, который вышел на свободу
18:43
Вологодский губернатор Филимонов продавит уход КБ из региона
18:43
На Пермский край надвигается мощный шквал и гроза
18:40
Власти Сургута готовят к реконструкции одну из ключевых городских автомагистралей
18:31
В ХМАО под окнами больницы обнаружен труп человека
18:31
Bloomberg: Россия побеждает США в гонке за влияние в мире
18:30
Мать 12 детей и кавалер Ордена Мужества будут агитировать за Махонина на выборах пермского губернатора
18:28
Шутливая потасовка в ЯНАО закончилась реальной дракой и сломанным забором: что известно о событии
18:20
Что известно о новом «социальном» заме мэра Салехарда, которого ждали 2,5 года
18:18
Пермский край впервые отправил фанеру в Южную Африку и Корею
18:18
«Единая Россия» выдвинула 45 тысяч кандидатов на Единый день голосования
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18:18
Водитель получил срок за то, что протащил инспектора ГАИ по асфальту в Златоусте
18:16
Суд отправил жителя ХМАО в психбольницу за убийство матери
18:15
Индия на фоне угроз Трампа отправит делегацию высокого уровня в Москву
1
18:15
Следователи Следкома РФ меняют подход к общению с жителями Пермского края
18:14
На главном танковом заводе РФ впервые создали женский резерв руководителей. Фото
1
18:14
Для крупнейшей ледовой арены Ямала закупят самое современное оборудование
18:09
В Челябинске нашли подрядчика для строительства новой набережной в центре
18:08
Трамп заявил о встрече с главным союзником России, но с одним условием
18:07
Тюменский губернатор организовал помощь обратившимся к нему жителям Ишима и Тобольска
18:06
Что известно о хоккеисте челябинского «Трактора», который уехал в «Сочи»
18:06
Какие змеи водятся в Тюменской области
18:02
Финляндия выдворила 90 россиян
18:01
Пермский зоопарк поделился фото переехавших животных
18:00
Под Екатеринбургом водитель легковушки устроил жесткое ДТП и погиб. Фото
17:59
«Проходят годы»: сколько нужно денег и сил, чтобы стать яхтсменом в Екатеринбурге. Фото, видео
17:54
После драки подростков в ямальском селе проверят органы профилактики
17:54
Жители Сургута жалуются на странные находки в блюдах из сети ресторанов «Ростикс». Фото
17:52
Суд дважды оправдал жителей ХМАО, обвиняемых в убийстве и расчленении мужчины
17:49
Курганские сотрудники МЧС учатся управлять дронами. Фото
17:48
Уроженца Азербайджана осудили в Перми за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
17:48
Трамп заявил, что через сутки ударит сильными пошлинами по Индии
17:48
Продолжатся ли тропические дожди: прогноз в Москве и Петербурге на 5-10 августа
17:48
Трамп считает, что новый потолок на нефть заставит Россию прекратить СВО
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17:42
В Кыштыме смыло огород в центре города
17:41
Полицейские прикрыли подпольную оружейную в Тюмени. Фото
17:32
В Сургуте начали строить дорогу, которая станет дублером въезда в город
17:32
Почему в Челябинске за месяц рухнули цены на земельные участки. Инфографика
17:32
«Ударил ножом и раскрошил череп трубой»: челябинец ответит за убийство ухажера жены
17:30
Путешествие на машине в Горный Алтай из ЯНАО: сколько платить и к чему готовиться
17:25
Трамп пригрозил РФ нефтяными санкциями из-за СВО
1
17:24
Источник рассказал подробности детской драки в ЯНАО
1
17:21
Вода размыла асфальт на Можайском шоссе в Подмосковье
17:19
«Сибирские монстры»: сколько стоит элитная трофейная рыбалка в ХМАО. Фото
17:18
Рецидивисты, обокравшие главную ЖД-станцию Челябинска, предстанут перед судом
17:16
Экс-начальнику радиотехнической службы ВМФ Лопатиеву вынесли приговор
17:15
Адвокат Добровинский отреагировал на слухи о том, что он будет вести развод Диброва
1
17:14
Грузовик влетел в электровоз на свердловской железной дороге. Фото
17:12
Появилось страшное видео с пассажирским автобусом, который перевернулся в Тульской области
17:11
Названа сумма, в которую встанет подготовка к школе в Екатеринбурге
17:11
«Новые люди» обошли «Единую Россию» по расходам на челябинские выборы
17:09
Жителя Каменска-Уральского остановили на улице и укололи наркотиком
17:06
Трое в масках и с монтировкой: появилось видео жестокого нападения на екатеринбуржца
2
17:05
Звезда комедии «Горько!» дебютирует в режиссуре вместе со Свердловской киностудией. Видео
17:05
Минфин заявил о резком снижении нефтегазовых доходов РФ
2
17:05
В каком тюменском вузе учиться дешевле всего, список самых доступных направлений
1
16:58
Помогавшего мошенникам челябинца взяли с поличным. Видео
16:58
Пермский ученый рассказал, стоит ли опасаться приближающейся к Солнцу зловещей кометы
16:55
Журналисты URA.RU в Перми вслепую продегустировали разные виды пломбира
16:54
Что делать, если ребенок не хочет в школу: важные советы психологов
2
16:53
Скончался актер Виктор Кондрашкин
16:52
Гонки на мотоблоках и чемпионат лесорубов пройдут в Пермском крае
1
16:51
Искалеченный бойцами в балаклавах екатеринбуржец спрятал семью
2
16:45
Рабочий на тюменском заводе пьяным сел за автопогрузчик и его завалило мешками
16:42
Ученый из ХМАО предупредил о всплеске активности змей в августе
16:41
В польском сейме разразился скандал из-за фразы «слава Украине»*
16:39
В Кургане интересно: самокатчики сразятся за Кубок Заозерного
16:32
Путин раскрыл, что России надо сделать для технологического суверенитета
4
16:30
Махонин сделал ставку на спикеров на выборах пермского губернатора
16:29
В Соликамске жителям почти два месяца придется сидеть без горячей воды
16:29
Жительница Шадринска потеряла миллионы из-за доставки цветов
6
16:28
На курортах ММК прошел грандиозный фестиваль «ММК Wild Fest»
16:28
Дима Билан даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга: афиша Дня строителя
16:27
Участок важнейшей трассы в Амурской области провалился под землю
16:26
В Госдуме призвали запретить продажу определенного вида конфет
1
16:24
Власти ЯНАО рассказали о достижениях округа в специальном отчете
16:20
Центр промышленной робототехники федерального уровня появится в Челябинске
16:18
Финансовый консультант назвала способ дешево собрать ребенка в школу в 2025 году
16:18
Десяток старых домов снесут в одном из кварталов Екатеринбурга
16:16
Король Малайзии впервые прилетел в Россию
1
16:15
«Защищают русский мир»: добровольцы СВО из Бразилии и Белоруссии подружились в Екатеринбурге. Видео
1
16:15
В Кургане и Шадринске будет погода, как в Азербайджане
1
16:12
Олимпиец Ягудин открыл в Челябинске инклюзивную спортплощадку. Фото, видео
16:10
На Урале выяснили, где в интернете дети проводят больше всего времени
16:10
Мощный селевой поток смыл горную деревню в Индии: шокирующие кадры
16:08
«Механизм самосохранения»: психолог объяснила, что скрывается за видео Тарасова после подозрений в измене
16:06
Игроки волейбольного клуба «Югра-Самотлор» из ХМАО попали в базу «Миротворца» *
16:06
Зарплаты пермяков за месяц подросли на 5%
1
16:05
Губернатор Шумков выразил соболезнования по поводу кончины курганской ученой. Фото
1
16:03
Майор ФСИН из ЯНАО ушел добровольцем на СВО и погиб. Фото
15:58
Прокуратура РФ признала фонд основателя «Вымпелкома» нежелательной организацией
15:57
На мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле нашли в мусоре живую черепаху
3
15:52
Черви опередили пермских грибников
15:52
Не «золотая пуля» от всех видов рака: главврач курганского онкодиспансера развеял мифы о новой вакцине
3
15:51
Молодой соратник предложил Паслеру своего друга на высокую должность
1
15:48
В Волгограде объявлена эвакуация на ЖД вокзале
15:44
До Пермского края докатилось землетрясение на Аляске
15:44
«Режим Санду бросает людей в тюрьмы»: Захарова жестко высказалась про приговор Гуцул
3
15:43
Огромные очереди скопились возле «УГМК-Арены» в центре Екатеринбурга. Фото
15:42
Курганцы завоевали медали первого Кубка России по воркауту. Фото
2
15:42
Движение на ключевой развязке Тюмени перекроют на шесть часов. Схема
15:41
Times Now: США кардинально сменили мнение по закупке Индией российской нефти
1
15:41
Пермяки помогли тяжелобольным детям преодолеть 20 тысяч километров для лечения. Фото
15:38
Генпрокуратура признала британскую НПО Zimin Foundation нежелательной
15:37
«Золотые пенсии — все»: мэрия в ХМАО урезала выплаты экс-чиновникам
3
15:34
В Салехарде упали цены на вторичном рынке жилья
15:34
Хуснуллин выделил Челябинской области 2,9 млрд рублей на коммунальный сектор
15:33
Пожилой тренер из Екатеринбурга, осужденный за домогательства, вышел на свободу
3
15:30
Полиция нашла дебошира, который приставал к семейной паре в Сургуте
15:28
Симоньян предрекла судьбу приговоривших Гуцул
15:28
После новости URA.RU прокуратура поможет 84-летней пенсионерке из Сысерти
15:27
Магнитогорский хоккеист Малкин заработал за карьеру свыше 146 млн долларов
1
15:25
Что нужно первокласснику в школу: список покупок
15:20
Без звезд: на День города в Шадринске выступят местные группы. Инсайд
4
15:17
Челябинские квартиры на «вторичке» подорожали до 5,6 млн рублей
15:16
Названа причина смерти известного спортивного комментатора Гришина
15:15
В Челябинской области родные погибших супругов требуют 15 млн от виновника ДТП
15:13
Названа дата, когда сборная РФ сыграет с иностранной командой
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15:10
В ключевом департаменте тюменской области прошло перераспределение полномочий. Фото
15:07
Оружейник в деле «Крокуса» захотел дать выжившим по тысяче рублей
15:07
На СВО погиб многодетный отец из Пермского края
15:06
В Пермском крае заключен уникальный контракт на производство реагентов для очистки воды
15:03
В аэропорту Екатеринбурга у двух пассажирок из Китая нашли 34 кило бижутерии. Фото
15:03
В Кремле призвали не «ждать анонсов» после решения РФ о ракетах средней дальности
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14:59
В ХМАО поставили на «стоп» продажи билетов на концерт скандального уральского певца
14:58
«Не могли остаться незамеченными»: Песков — о реакции на заявления Путина
14:57
Фракция челябинского депутата Гартунга стала самой инициативной в Госдуме
14:56
«Россия вправе»: Песков поставил точку в вопросе самоограничений по ракетам средней дальности
14:55
Фирма челябинских бизнесменов не смогла закрыть долг военврача-банкрота Мицукова
1
14:55
Люди в масках пришли к екатеринбуржцу, искалеченному после конфликта с УК. Фото, видео
1
14:54
Брачный аферист Абулов получил срок за миллионные хищения
1
14:52
Песков: требование США к Индии прекратить импорт российской нефти незаконно
3
14:52
Компанию «коммунального короля» из Екатеринбурга оцепили силовики: что о ней известно
14:50
The Telegraph: больше половины немцев отказалось защищать страну в случае войны
14:48
В Кремле жестко отреагировали на приговор Гуцул
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14:48
В Тюмени соберутся шестеро губернаторов и полпред
14:47
В Шадринске установили первый парклет. Фото
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14:47
Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам за финансирование партии
14:43
ВС РФ разнесли места хранения украинских беспилотников
14:41
Беспилотники привели к задержке поездов в Ростовской области
14:41
УФАС выявило многомиллиардные нарушения в сфере электроэнергетики Пермского края
1
14:40
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о сносе последнего памятника Ленину на Украине
14:37
Новый авиарейс из Египта в Челябинске встретили водяной аркой. Видео
14:36
Торт из 365 блинов испекут в Курганской области на День села
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ВС РФ сделали рывок в Днепропетровской области. Карта
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Полиция ищет участников подростковой драки в ЯНАО
14:30
Шадринский вуз не отстает от КГУ по стоимости обучения. Скрин
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14:30
Власти ХМАО раскрыли, когда на улицах городов появятся светофоры с искусственным интеллектом
14:29
Адвокат главы челябинского следкома Колбасина обжаловал миллиардный арест
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14:28
Власти ХМАО подали в суд на экс-директора рыбокомбината, ставшего фигурантом уголовного дела
14:24
Подростки подожгли релейный шкаф в Тульской области, возбуждено дело. Видео
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14:23
Стала известна причина смерти худрука «Электротеатра Станиславский» Юхананова
14:22
Сразу на восемь позиций вверх: в Тюмени обновился топ-5 застройщиков
14:20
Стало известно, кто из певцов станет хедлайнером форума «УТРО» в Тюмени
14:19
На Ямале сборщики грибов массово выставили свежий урожай на распродажу: цены. Скрин
14:17
В Салехарде новый торговый центр откроется с опозданием на полгода
2
14:17
Камчатка сдвинулась на два метра после землетрясения
1
14:17
Молдавский суд приговорил Евгению Гуцул к 7 годам тюрьмы
1
14:17
Силовики нагрянули в офис скандальной УК в Екатеринбурге. Фото, видео
1
14:16
«Боятся позора»: Пономарев жестко высказался про сборную РФ
14:14
Часть россиян может не получать важные СМС: причина
14:14
Суп из арбуза и история ритуального каннибализма: что ждет челябинцев на фестивале «Крынка». Афиша
14:13
Против Максима Каца* возбудили уголовное дело
14:10
Что известно о новом руководителе курганского СУ СК Степанове. Фото
1
14:08
Вблизи челябинского озера Тургояк подорожают участки в четырех СНТ
14:08
ВС РФ освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области
14:06
Berliner Zeitung: спецпосланник Трампа может на этой неделе посетить Москву
14:03
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» таксовал в Екатеринбурге: что о нем известно
14:01
Тюменские власти изымут десятки земельных участков для строительства южного обхода города
14:00
Пермяки просят губернатора защитить частный сектор от застройки многоэтажками: фото
2
14:00
Пострадавших нет: как в Севастополе курганцы отдыхают под звук сирен
1
13:56
В Челябинске на месте стрип-клуба появится караоке-бар
2
13:55
Скончался спортивный комментатор Гришин
13:53
Главный строитель мэрии из ХМАО подала в отставку
1
13:51
В Челябинске назвали спорт, который может по популярности соперничать с хоккеем. Фото
13:46
Финский катер пересек границу с Россией
2
13:45
В Кургане рассказали, когда появится газ в домах после сильного пожара
13:42
Фейк о потерянных отцом-одиночкой деньгах появился в пабликах ряда регионов
1
13:41
В ЯНАО городские власти выберут семьи для съемок в клипах
13:34
Курган богат талантами: футболист Сазиков стал лучшим бомбардиром на соревнованиях в Тюмени. Фото
1
13:32
В США восхитились «чудо-оружием» России на СВО
13:31
Лучшему бегуну и бегунье Челябинской области подарят автомобили
13:30
Курганские власти профинансировали новое кафе с бабл-ти
4
13:23
МИД Беларуси вызвал к себе представителя Польши из-за враждебных акций
13:15
«С помойки подбирать не будем»: курганцы запустили чат для обмена излишками урожая
10
13:14
Свердловский губернатор встретился с Мантуровым в Москве. Фото
3
13:13
В российском регионе семилетняя девочка на автомобиле сбила пешехода. Видео
3
13:12
Мизулина приедет судить пермских комиков в Летнем кубке КВН
1
13:11
Скончался худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов
13:10
Деньги на теракт в «Крокусе» переводили организаторы из Екатеринбурга
3
13:10
В Челябинской области работает лишь половина населения
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