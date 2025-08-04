04 августа 2025

В Тюмени на стройплощадке перевернулась бетономешалка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал Фото:

Бетономешалка перевернулась на стройплощадке в ЖК «Космо». Об этом URA.RU сообщили вы пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. 

«4 августа на строительной площадке в ЖК „Космо“ перевернулась бетономешалка. Автомобиль ехал по плитам, но одно колесо съехало с полотна. В результате машина опрокинулась. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Тобольске на стройплощадке вблизи Аптекарского сада опрокинулся строительный кран. В результате произошедшего пострадал один человек. Его доставили в местную больницу. 

Опрокинувшаяся бетономешалка
Опрокинувшаяся бетономешалка
Фото:

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Бетономешалка перевернулась на стройплощадке в ЖК «Космо». Об этом URA.RU сообщили вы пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.  «4 августа на строительной площадке в ЖК „Космо“ перевернулась бетономешалка. Автомобиль ехал по плитам, но одно колесо съехало с полотна. В результате машина опрокинулась. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Ранее в Тобольске на стройплощадке вблизи Аптекарского сада опрокинулся строительный кран. В результате произошедшего пострадал один человек. Его доставили в местную больницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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