В ДТП никто не пострадал
Бетономешалка перевернулась на стройплощадке в ЖК «Космо». Об этом URA.RU сообщили вы пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.
«4 августа на строительной площадке в ЖК „Космо“ перевернулась бетономешалка. Автомобиль ехал по плитам, но одно колесо съехало с полотна. В результате машина опрокинулась. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Тобольске на стройплощадке вблизи Аптекарского сада опрокинулся строительный кран. В результате произошедшего пострадал один человек. Его доставили в местную больницу.
Опрокинувшаяся бетономешалка
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