Раскрыта причина, по которой батискаф «Титан» с миллиардерами на борту, внезапно ушел на дно

Береговая охрана США назвала причины гибели миллиардеров на батискафе «Титан»
© Служба новостей «URA.RU»
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Береговая охрана США заявила, что катастрофы с «Титаном» можно было избежать
Береговая охрана США заявила, что катастрофы с «Титаном» можно было избежать Фото:
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Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

Береговая охрана США назвала причины катастрофы батискафа «Титан» с миллиардерами на борту, произошедшей в июне 2023 года у берегов Северной Атлантики. Согласно опубликованному отчету Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США, трагедии можно было избежать, а основной причиной гибели аппарата названы ошибки компании OceanGate, эксплуатировавшей батискаф.

«Эту морскую катастрофу и гибель пяти человек можно было предотвратить», — заявил Джейсон Нойбауэр, председатель Titan MBI. Его слова передает Береговая охрана США.

В отчете отмечается, что к взрыву и гибели экипажа привели «неадекватные процессы проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы» подводного судна. Ключевым фактором аварии стала токсичная корпоративная культура OceanGate, которая негативно влияла на безопасность и принятие решений, говорится в документе.

В пресс-релизе уточняется, что расследование длилось более года и его итоговый объем превысил 300 страниц. Специалисты MBI выработали 17 рекомендаций для повышения безопасности глубинных экспедиций. Среди них — ужесточение государственного контроля за деятельностью компаний, эксплуатирующих глубоководные аппараты, а также совершенствование международных правил и усиление взаимодействия между федеральными агентствами США.

Батискаф «Титан» исчез 18 июня 2023 года во время экспедиции к обломкам лайнера «Титаник». На борту находились пять человек, включая основателя OceanGate Стоктона Раша. Позже было подтверждено, что все участники погибли в результате разрушения корпуса батискафа на большой глубине.

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Береговая охрана США назвала причины катастрофы батискафа «Титан» с миллиардерами на борту, произошедшей в июне 2023 года у берегов Северной Атлантики. Согласно опубликованному отчету Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США, трагедии можно было избежать, а основной причиной гибели аппарата названы ошибки компании OceanGate, эксплуатировавшей батискаф. «Эту морскую катастрофу и гибель пяти человек можно было предотвратить», — заявил Джейсон Нойбауэр, председатель Titan MBI. Его слова передает Береговая охрана США. В отчете отмечается, что к взрыву и гибели экипажа привели «неадекватные процессы проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы» подводного судна. Ключевым фактором аварии стала токсичная корпоративная культура OceanGate, которая негативно влияла на безопасность и принятие решений, говорится в документе. В пресс-релизе уточняется, что расследование длилось более года и его итоговый объем превысил 300 страниц. Специалисты MBI выработали 17 рекомендаций для повышения безопасности глубинных экспедиций. Среди них — ужесточение государственного контроля за деятельностью компаний, эксплуатирующих глубоководные аппараты, а также совершенствование международных правил и усиление взаимодействия между федеральными агентствами США. Батискаф «Титан» исчез 18 июня 2023 года во время экспедиции к обломкам лайнера «Титаник». На борту находились пять человек, включая основателя OceanGate Стоктона Раша. Позже было подтверждено, что все участники погибли в результате разрушения корпуса батискафа на большой глубине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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