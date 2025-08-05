Раскрыта причина, по которой батискаф «Титан» с миллиардерами на борту, внезапно ушел на дно

Береговая охрана США назвала причины катастрофы батискафа «Титан» с миллиардерами на борту, произошедшей в июне 2023 года у берегов Северной Атлантики. Согласно опубликованному отчету Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США, трагедии можно было избежать, а основной причиной гибели аппарата названы ошибки компании OceanGate, эксплуатировавшей батискаф.
«Эту морскую катастрофу и гибель пяти человек можно было предотвратить», — заявил Джейсон Нойбауэр, председатель Titan MBI. Его слова передает Береговая охрана США.
В отчете отмечается, что к взрыву и гибели экипажа привели «неадекватные процессы проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы» подводного судна. Ключевым фактором аварии стала токсичная корпоративная культура OceanGate, которая негативно влияла на безопасность и принятие решений, говорится в документе.
В пресс-релизе уточняется, что расследование длилось более года и его итоговый объем превысил 300 страниц. Специалисты MBI выработали 17 рекомендаций для повышения безопасности глубинных экспедиций. Среди них — ужесточение государственного контроля за деятельностью компаний, эксплуатирующих глубоководные аппараты, а также совершенствование международных правил и усиление взаимодействия между федеральными агентствами США.
Батискаф «Титан» исчез 18 июня 2023 года во время экспедиции к обломкам лайнера «Титаник». На борту находились пять человек, включая основателя OceanGate Стоктона Раша. Позже было подтверждено, что все участники погибли в результате разрушения корпуса батискафа на большой глубине.
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