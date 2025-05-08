МИД РФ удивилось заявлению спецпосланника Трампа о 30-дневном перемирии

МИД РФ: слова Келлога вызывают удивление, Россия не была против прекращения огня
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Захарова отреагировала на слова спецпосланника Трампа
Захарова отреагировала на слова спецпосланника Трампа Фото:

шестогоОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила удивление в ответ на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о якобы несогласии Москвы с предложенным 30-дневным перемирием. Заявление Келлога было сделано в интервью телеканалу Fox News шестого мая.

«Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога, сделанное в интервью Fox News шестого мая, вызывает удивление. Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», — подчеркнула Захарова. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил о перемирии в честь 80-летия Победы.

По указу президента РФ, перемирие должно было действовать с полуночи седьмого мая до полуночи одиннадцатого мая, однако украинская сторона отказалась поддержать эту инициативу. Мария Захарова подчеркивала, что Москва не возражает против прекращения огня, а препятствием к перемирию выступает Киев, который, по ее словам, нарушает договоренности и не готов обсуждать долгосрочное урегулирование.

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шестогоОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила удивление в ответ на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о якобы несогласии Москвы с предложенным 30-дневным перемирием. Заявление Келлога было сделано в интервью телеканалу Fox News шестого мая. «Заявление спецпосланника Президента США Кита Келлога, сделанное в интервью Fox News шестого мая, вызывает удивление. Россия никогда не была против прекращения огня. Более того, мы делали это дважды», — подчеркнула Захарова. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил о перемирии в честь 80-летия Победы. По указу президента РФ, перемирие должно было действовать с полуночи седьмого мая до полуночи одиннадцатого мая, однако украинская сторона отказалась поддержать эту инициативу. Мария Захарова подчеркивала, что Москва не возражает против прекращения огня, а препятствием к перемирию выступает Киев, который, по ее словам, нарушает договоренности и не готов обсуждать долгосрочное урегулирование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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