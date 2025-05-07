Захарова: Россия последит за поведением Киева в ближайшие дни

Поведение ВСУ в дни объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия 8-10 мая станет проверкой миролюбивых намерений киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Барьером на пути к мирному урегулированию остаётся позиция Киева, который игнорирует ранее достигнутые договорённости. И отказывается от предметного обсуждения условий прекращения боевых действий», — говорится в опубликованном Захаровой комментарии на сайте ведомства.
Проверкой искренности намерений украинской стороны станет соблюдение Вооружёнными силами Украины (ВСУ) трёхдневного режима тишины с 8 по 10 мая, объявленного президентом России в честь Дня Победы. Захарова также выразила недоумение в связи с заявлениями США о якобы имеющемся у Москвы сопротивлении идее 30-дневного перемирия. По ее словам, Россия всегда выступала за диалог и прекращение огня», — подчеркнула она.
Дипломат также обратила внимание на сложности организации масштабного перемирия: «Установление режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения — а это около 1200 километров, требует детальной проработки. Крайне важно исключить использование этого периода для усиления боевых возможностей ВСУ и поставок западных вооружений.
Ранее Путин 28 апреля объявил перемирие в честь 9 мая. Лидер Украины Владимир Зеленский отверг это предложение. Тогда президент России принял решение, что перемирие будет односторонним.
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