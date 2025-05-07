07 мая 2025

В Тюмени из-за атаки БПЛА отменили авиарейс в Москву

В тюменском Рощино из-за массированной атаки БПЛА отменен авиарейс в Шереметьево
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс в Шереметьево из Тюмени отменен, другие рейсы задерживаются
Рейс в Шереметьево из Тюмени отменен, другие рейсы задерживаются Фото:

В Тюмени отменили вылет рейса из Рощино в московский аэропорт Шереметьево. Об этом гласит табло воздушной гавани Тюмени.

«Рейс Тюмень — Москва/Шереметьево. Авиакомпания „Аэрофлот“. Вылет по расписанию — 06:15. Текущий статус рейса — отменен», — гласит табло. 

Нарушения авиасообщений между транспортными узлами России связаны с массированной атакой БПЛА, которая произошла ночью с 6 на 7 мая. Из-за этого были отменены или отложены несколько рейсов в Тюмени.

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В Тюмени отменили вылет рейса из Рощино в московский аэропорт Шереметьево. Об этом гласит табло воздушной гавани Тюмени. «Рейс Тюмень — Москва/Шереметьево. Авиакомпания „Аэрофлот“. Вылет по расписанию — 06:15. Текущий статус рейса — отменен», — гласит табло.  Нарушения авиасообщений между транспортными узлами России связаны с массированной атакой БПЛА, которая произошла ночью с 6 на 7 мая. Из-за этого были отменены или отложены несколько рейсов в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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