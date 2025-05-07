В Тюмени из-за атаки БПЛА отменили авиарейс в Москву

Рейс в Шереметьево из Тюмени отменен, другие рейсы задерживаются
В Тюмени отменили вылет рейса из Рощино в московский аэропорт Шереметьево. Об этом гласит табло воздушной гавани Тюмени.
«Рейс Тюмень — Москва/Шереметьево. Авиакомпания „Аэрофлот“. Вылет по расписанию — 06:15. Текущий статус рейса — отменен», — гласит табло.
Нарушения авиасообщений между транспортными узлами России связаны с массированной атакой БПЛА, которая произошла ночью с 6 на 7 мая. Из-за этого были отменены или отложены несколько рейсов в Тюмени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!