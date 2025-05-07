Из-за атаки беспилотников задерживается рейс из Санкт-Петербурга в Тюмень

В Тюмени из-за атаки беспилотников на Москву задерживается рейс из Санкт-Петербурга, куда были направлены десятки рейсов, летевших в столицу России. О задержке сообщает онлайн-табло тюменского аэропорта.
«Объединенный рейс авиакомпаний „Белавиа“ и Nordwind Airlines. Время прибытия в Тюмени по расписанию — 17:10. Расчетное время прибылия — 18:20», — гласит информация на табло.
Об атаках беспилотников, летевших на Москву, стало известно ночью 7 мая. Это привело к перенаправлению самолетов в другие транспортные узлы и, как следствие, к задержке авиарейсов, в том числе, направляющихся в Тюмень.
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