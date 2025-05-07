07 мая 2025

Курганцам рассказали, где будет работать полевая кухня на 9 Мая

В Кургане на День Победы развернут полевую кухню
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы смогут поесть в полевой кухне на День Победы
Курганцы смогут поесть в полевой кухне на День Победы Фото:
новость из сюжета
День Победы-2025 в Кургане

В Кургане в честь празднования Дня Победы будут развернуты полевые кухни, где горожане смогут отведать традиционную солдатскую кашу. Об этом сообщается в социальных сетях

«9 мая в 9:00 полевая кухня будет работать у отделения Сбербанка по адресу Гоголя, 103; в 12:00 — в Центральном парке культуры и отдыха; в 13:00 — в Парке Победы; в 13:15 — на круглой площадке в городском саду имени Невского; в 15:00 — у Центра культуры и досуга „Современник“», — сообщает telegram-канал «Курганистан».

Юбилей Победы курганцы отпразднуют в шести главных локациях: на площади Ленина, в Горсаду, в ЦПКиО, в Парке Победы, в Детском парке, а также у КЦ «Современник» в Заозерном районе. В городе запланированы парад, шествие «Бессмертного полка», концерты, выставки и салют. Ограничение по возрасту 6+, в программе возможны изменения, сообщается на сайте мэрии. Подробнее о мероприятиях в афише URA.RU.

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В Кургане в честь празднования Дня Победы будут развернуты полевые кухни, где горожане смогут отведать традиционную солдатскую кашу. Об этом сообщается в социальных сетях «9 мая в 9:00 полевая кухня будет работать у отделения Сбербанка по адресу Гоголя, 103; в 12:00 — в Центральном парке культуры и отдыха; в 13:00 — в Парке Победы; в 13:15 — на круглой площадке в городском саду имени Невского; в 15:00 — у Центра культуры и досуга „Современник“», — сообщает telegram-канал «Курганистан». Юбилей Победы курганцы отпразднуют в шести главных локациях: на площади Ленина, в Горсаду, в ЦПКиО, в Парке Победы, в Детском парке, а также у КЦ «Современник» в Заозерном районе. В городе запланированы парад, шествие «Бессмертного полка», концерты, выставки и салют. Ограничение по возрасту 6+, в программе возможны изменения, сообщается на сайте мэрии. Подробнее о мероприятиях в афише URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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