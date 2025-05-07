Курганцам рассказали, где будет работать полевая кухня на 9 Мая

В Кургане в честь празднования Дня Победы будут развернуты полевые кухни, где горожане смогут отведать традиционную солдатскую кашу. Об этом сообщается в социальных сетях
«9 мая в 9:00 полевая кухня будет работать у отделения Сбербанка по адресу Гоголя, 103; в 12:00 — в Центральном парке культуры и отдыха; в 13:00 — в Парке Победы; в 13:15 — на круглой площадке в городском саду имени Невского; в 15:00 — у Центра культуры и досуга „Современник“», — сообщает telegram-канал «Курганистан».
Юбилей Победы курганцы отпразднуют в шести главных локациях: на площади Ленина, в Горсаду, в ЦПКиО, в Парке Победы, в Детском парке, а также у КЦ «Современник» в Заозерном районе. В городе запланированы парад, шествие «Бессмертного полка», концерты, выставки и салют. Ограничение по возрасту 6+, в программе возможны изменения, сообщается на сайте мэрии. Подробнее о мероприятиях в афише URA.RU.
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