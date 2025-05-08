Mash: экс-замминистра обороны РФ Попова срочно госпитализировали

Бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова экстренно госпитализировали из лефортовского следственного изолятора в городскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
«Бывшего замминистра обороны Павла Попова госпитализировали из лефортовского СИЗО в городскую больницу. Состояние здоровья генерала сильно ухудшилось в заключении», — сообщил telegram-канал. Сообщается, что у генерала Попова диагностированы сразу несколько серьезных заболеваний.
Медицинские специалисты рассматривают необходимость проведения оперативного вмешательства. По данным telegram-канала, еще находясь на свободе, экс-замминистра проходил стационарное лечение. «Защита на каждом заседании просит учесть физическое состояние генерала», — уточняет источник сообщения.
Попов был задержан в конце августа пошлого года. Согласно материалам следствия, в период с 2021 по 2024 годы, курируя развитие парка «Патриот», генерал совместно с Ахмедовым и Шестеровым осуществлял незаконное обогащение за счет средств учреждения. По данным следственных органов, фигуранты дела присвоили порядка 30 миллионов рублей из государственного бюджета.
В СК РФ отметили, что за счет средств парка осуществлялись строительные и ремонтные работы на принадлежащей генералу даче площадью около трех гектаров, расположенной в Красногорском районе Московской области, а также поставлялись различные материальные ценности. Попов отвергает предъявленные ему обвинения, в то время как остальные участники дела оказывают содействие следственным органам. Кроме того, у двух других обвиняемых по делу о хищениях средств парка «Патриот» были арестованы активы на сумму 60 миллионов рублей.
С 2013 по 2024 год Попов занимал пост заместителя министра обороны, курируя деятельность Главного управления инновационного развития и Департамента информационных систем ведомства. Ранее он работал на должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, когда министерством руководил Сергей Шойгу.
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