В центре Нижневартовска появилась новая достопримечательность с памятниками

В Нижневартовске (ХМАО) в центре города открылась «Аллея памяти». На ее территории расположилось сразу два монумента, которые посвящены подвигу советских и российских солдат.
«Аллея Памяти протяженностью более 400 метров торжественно открыта в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она появилась в Нижневартовске благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“, за ее создание проголосовали сами жители города. Здесь установлены два монумента — „Память сильнее времени“ и „Защитникам Донбасса“ по инициативе общественности. Это место силы, которое хранит память о доблести и подвигах нашего народа», — отметила в разговоре с агентством начальник управления культуры администрации Нижневартовска Светлана Селиванова.
Аллея Памяти находится в створе улиц Мира и Ленина. Помимо монументов здесь также также установлена архитектурная инсталляция «Звезда» и информационные терминалы, оснащенные QR-кодами, благодаря которым можно познакомиться с хроникой военных лет и узнать о подвигах земляков.
Ране URA.RU сообщало, что в Сургуте на территории Мемориала Славы установлен памятник воину-освободителю. Автор фигуры солдата — Игорь Яворский, член Союза Художников России и ЮНЕСКО.
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