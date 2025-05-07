07 мая 2025

В центре Нижневартовска появилась новая достопримечательность с памятниками

В Нижневартовске к Дню Победы торжественно открыли Аллею памяти и два монумента
© Служба новостей «URA.RU»
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В преддверии Дня Победы в Нижневартовске торжественно открыли «Аллею памяти»
В преддверии Дня Победы в Нижневартовске торжественно открыли «Аллею памяти» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в центре города открылась «Аллея памяти». На ее территории расположилось сразу два монумента, которые посвящены подвигу советских и российских солдат.

«Аллея Памяти протяженностью более 400 метров торжественно открыта в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она появилась в Нижневартовске благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“, за ее создание проголосовали сами жители города. Здесь установлены два монумента — „Память сильнее времени“ и „Защитникам Донбасса“ по инициативе общественности. Это место силы, которое хранит память о доблести и подвигах нашего народа», — отметила в разговоре с агентством начальник управления культуры администрации Нижневартовска Светлана Селиванова.

Аллея Памяти находится в створе улиц Мира и Ленина. Помимо монументов здесь также также установлена архитектурная инсталляция «Звезда» и информационные терминалы, оснащенные QR-кодами, благодаря которым можно познакомиться с хроникой военных лет и узнать о подвигах земляков.

Ране URA.RU сообщало, что в Сургуте на территории Мемориала Славы установлен памятник воину-освободителю. Автор фигуры солдата — Игорь Яворский, член Союза Художников России и ЮНЕСКО.

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В Нижневартовске (ХМАО) в центре города открылась «Аллея памяти». На ее территории расположилось сразу два монумента, которые посвящены подвигу советских и российских солдат. «Аллея Памяти протяженностью более 400 метров торжественно открыта в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она появилась в Нижневартовске благодаря проекту „Формирование комфортной городской среды“, за ее создание проголосовали сами жители города. Здесь установлены два монумента — „Память сильнее времени“ и „Защитникам Донбасса“ по инициативе общественности. Это место силы, которое хранит память о доблести и подвигах нашего народа», — отметила в разговоре с агентством начальник управления культуры администрации Нижневартовска Светлана Селиванова. Аллея Памяти находится в створе улиц Мира и Ленина. Помимо монументов здесь также также установлена архитектурная инсталляция «Звезда» и информационные терминалы, оснащенные QR-кодами, благодаря которым можно познакомиться с хроникой военных лет и узнать о подвигах земляков. Ране URA.RU сообщало, что в Сургуте на территории Мемориала Славы установлен памятник воину-освободителю. Автор фигуры солдата — Игорь Яворский, член Союза Художников России и ЮНЕСКО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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