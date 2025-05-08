Белоусов возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата. Видео

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Белоусов почтил память погибших воинов Великой Отечественной
Белоусов почтил память погибших воинов Великой Отечественной Фото:

Накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вместе с главами военных ведомств из 18 стран возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Церемония прошла в Москве в знак уважения к памяти павших воинов.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. В мероприятии приняли участие руководители военных ведомств Абхазии, Алжира, Белоруссии, Буркина-Фасо, Египта, Индии, Казахстана, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Монголии, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии и ЮАР. Участники почтили память погибших минутой молчания, после чего рота почетного караула и военный оркестр исполнили торжественный марш, завершивший церемонию.

Возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата государственными лицами является давней традицией, символизирующей благодарность за подвиг советских солдат. Мемориал был открыт в 1967 году, спустя год после переноса праха неизвестного воина из братской могилы в Подмосковье в Александровский сад. Центральным элементом комплекса стал Вечный огонь, зажженный в память о героях войны.

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Накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вместе с главами военных ведомств из 18 стран возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Церемония прошла в Москве в знак уважения к памяти павших воинов. «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду», — говорится в сообщении Минобороны в telegram-канале. В мероприятии приняли участие руководители военных ведомств Абхазии, Алжира, Белоруссии, Буркина-Фасо, Египта, Индии, Казахстана, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Монголии, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии и ЮАР. Участники почтили память погибших минутой молчания, после чего рота почетного караула и военный оркестр исполнили торжественный марш, завершивший церемонию. Возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата государственными лицами является давней традицией, символизирующей благодарность за подвиг советских солдат. Мемориал был открыт в 1967 году, спустя год после переноса праха неизвестного воина из братской могилы в Подмосковье в Александровский сад. Центральным элементом комплекса стал Вечный огонь, зажженный в память о героях войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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