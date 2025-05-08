Путин: Россия стала крупнейшим мировым импортером китайских автомобилей

Россия заняла первое место по импорту автомобилей из Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире», — сказал Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе. Он отметил, что сотрудничество в области промышленности и высоких технологий продолжает активно развиваться.
Си Цзиньпин прибыл в Россию 7 мая. В Кремле уже прошли переговоры двух лидеров в узком кругу, а также церемония официальной встречи китайского лидера.
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