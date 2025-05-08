Путин: Россия стала крупнейшим мировым импортером китайских автомобилей

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Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 7 мая
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 7 мая Фото:
новость из сюжета
Визит Си Цзиньпина в Россию

Россия заняла первое место по импорту автомобилей из Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире», — сказал Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе. Он отметил, что сотрудничество в области промышленности и высоких технологий продолжает активно развиваться.

Си Цзиньпин прибыл в Россию 7 мая. В Кремле уже прошли переговоры двух лидеров в узком кругу, а также церемония официальной встречи китайского лидера.

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Россия заняла первое место по импорту автомобилей из Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире», — сказал Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе. Он отметил, что сотрудничество в области промышленности и высоких технологий продолжает активно развиваться. Си Цзиньпин прибыл в Россию 7 мая. В Кремле уже прошли переговоры двух лидеров в узком кругу, а также церемония официальной встречи китайского лидера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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