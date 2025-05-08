Стало известно, сколько заработали певицы на клипе «Сигма бой»

Клип Betsy (наст. имя — Светлана Чертищева) и Марии Янковской «Сигма бой» продолжает набирать просмотры в YouTube. На сегодняшний день видео посмотрело более 14 млн человек со всего мира. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU рассказал, сколько это в денежном эквиваленте, если у группы подключена монетизация в сервисе.
«С таким количеством просмотров можно говорить о том, что клип "заработал" уже порядка миллиона рублей, возможно, даже больше. Другой вопрос в том, что монетизация в России отключена, однако находятся пути "обхода" поэтому, думаю, есть вариант "вывести" деньги», — поясняет собеседник агентства.
В марте отец Betsy Михаил Чертищев, который и стал автором завирусившегося трека «Сигма бой», сообщал, что группа пока еще не знает, сколько они заработали на «взлетевшем» треке, так как стриминговые площадки платят позже.
Однако после выхода клипа, который многие посчитали чрезмерно рекламным, как минимум за эти интеграции коллектив явно получил хорошие финансовые бонусы. «„Сигма бой“ на сегодняшний день остается хитом номер один для подростков, поэтому очевидно, что девочки неплохо зарабатывают на этом треке. Будем следить за дальнейшим развитием группы», — заключил Дворцов.
Через несколько месяцев после выпуска в октябре 2024 года трек «Сигма бой» ворвался в топ-10 мирового танцевального чарта Billboard, опередив новинки от таких знаменитостей, как Кэти Перри и Kesha. Значительная популярность трека распространилась за пределы соцсети TikTok, поскольку под него активно снимают танцевальные видео в других соцсетях.
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