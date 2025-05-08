В районе ответственности группировки «Восток» украинская армия до начала перемирия в честь 80-летия Победы лишилась до 195 военнослужащих, а также одной реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“ и станция радиоэлектронной борьбы», — написало ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, воинские части группировки «Восток» развили наступление, продвигаясь вглубь оборонительных рубежей противника.
В результате ударов ВСУ понесли значительные потери в живой силе и военной технике механизированной и десантно-штурмовой бригад, а также двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Также военные подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по соединениям трех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны и двух бригад территориальной обороны ВСУ.
Несмотря на установленное перемирие, украинские вооруженные силы продолжают осуществлять боевые действия против российских подразделений. Зафиксировано 488 случаев нарушения режима прекращения огня. В частности, позиции российской армии были обстреляны артиллерией, танками и минометами 173 раза, передает «Национальная служба новостей».
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