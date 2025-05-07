В ХМАО эвакуировали жителей из-за паводка

Из поселений Сургутского района ХМАО эвакуированы 15 человек, включая семерых детей. Причиной стала угроза затопления жилых домов из-за подъема уровня воды в реке Большой Юган, сообщил департамент региональной безопасности Югры на официальном сайте.
«Эвакуировано девять жителей деревни Тайлаково, из них пять детей. Они размещены в пункте временного размещения в средней школе Угута. Из юрт Курломкины, Усановы, Кыколевы эвакуировано шесть человек, из них двое детей, размещены в сельском поселении Угут у родственников», — говорится в сообщении департамента.
В Тайлаково частично затоплены девять приусадебных участков и жилой дом. В шести домах вода находится под полом на уровне фундамента.
В Сургуте режим повышенной готовности введен из-за подтопления 40 участков в садоводческом товариществе «Газовик», жилые дома не пострадали. Для стабилизации обстановки увеличен сброс воды с Сургутской ГРЭС-2, ведутся работы по расчистке русла реки Черная. На месте работают сотрудники и техника КУ «Центроспас-Югория».
В поселке Салым Нефтеюганского района на реке Вандрас уровень воды достиг 758 см. Подтоплены три приусадебных участка, жилые дома не пострадали. По прогнозу синоптиков, возможно дальнейшее повышение уровня воды до 775 см и затопление пойменных территорий, в том числе до 19 участков и пяти жилых домов.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте и Сургутском районе ХМАО из-за паводка затопило 23 дачи. Причиной стал разлив рек Большой Юган и Черная Речка.
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