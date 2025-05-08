VIP-делегацию на праздновании Дня Победы в Екатеринбурге впервые возглавили уральский полпред президента Артем Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер. Они дали старт памятным мероприятиям в Екатеринбурге, возложив цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале. В прошлом году «командовали» Евгений Куйвашев (в статусе губернатора) и Владимир Якушев (в статусе полпреда).
Вместе с Жогой и Паслером там собрались спикер заксобрания Людмила Бабушкина, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, мэр Алексей Орлов, спикер гордумы Анна Гурарий, главы силовых ведомств, члены правительства, депутаты и представители городской администрации чиновники, передает корреспондент URA.RU.
Возложение цветов на Широкореченском мемориале, открытом в память о погибших в годы Великой Отечественной войны свердловчанах — давняя традиция элиты. Именно с ритуала «Память» начинается празднование Дня Победы. Его отреставрировали в 2015 году. С тех пор первые лица области и города ежегодно посещают его 9 мая.
Паслер и раньше участвовал в памятных мероприятиях у мемориала — но в статусе премьера (2016 год). Жога, назначенный 2 октября 2024-го, впервые приобщился к традиции.
Первыми венок «Красная звезда» возлагали ветераны. В прошлом году среди них был и Игорь Родобольский — герой России, летчик-снайпер, но 8 сентября 2024-го он скончался. После них цветы возложил Жога, следом Паслер, Россель и Бабушкина, за ними митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Дмитрий Глушенков, главы силовых ведомств — Виктор Теряев (МЧС), Игорь Николаев (ФСБ), Александр Мешков (МВД), Богдан Францишко (СК) и другие. Почтили память погибших Орлов и председатель гордумы Анна Гурарий, следом за ними цветы возложили депутаты, замы губернатора, министры и другие члены правительства.
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