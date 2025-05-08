Медведев раскрыл, кто пишет сообщения в его telegram-канале

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев лично ведет свой канал в мессенджере Telegram. Об этом он сообщил в ходе встречи с поэтами и писателями, пишущими об СВО.
«Это я пишу, — отметил Медведев на вопрос о том, кто занимается ведением его telegram-канала. Его цитирует telegram-канал „Единой России“.
Как отметил председатель ЕР, другие, в том числе его подчиненные, не осмелились бы высказываться столь откровенно. Медведев также с улыбкой отметил, что публикует эксклюзив.
Зампред Совета безопасности ведет аккаунты в социальных сетях, где регулярно выступает с резкой критикой антироссийской политики. Кроме того, Медведев размещает острые политические прогнозы.
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