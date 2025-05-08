Медведев раскрыл, кто пишет сообщения в его telegram-канале

Медведев: я лично веду свой канал в Telegram
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Медведев отметил, что никто бы не осмелился вести его канал
Медведев отметил, что никто бы не осмелился вести его канал Фото:

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев лично ведет свой канал в мессенджере Telegram. Об этом он сообщил в ходе встречи с поэтами и писателями, пишущими об СВО. 

«Это я пишу, — отметил Медведев на вопрос о том, кто занимается ведением его telegram-канала. Его цитирует telegram-канал „Единой России“.

Как отметил председатель ЕР, другие, в том числе его подчиненные, не осмелились бы высказываться столь откровенно. Медведев также с улыбкой отметил, что публикует эксклюзив. 

Зампред Совета безопасности ведет аккаунты в социальных сетях, где регулярно выступает с резкой критикой антироссийской политики. Кроме того, Медведев размещает острые политические прогнозы.

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев лично ведет свой канал в мессенджере Telegram. Об этом он сообщил в ходе встречи с поэтами и писателями, пишущими об СВО.  «Это я пишу, — отметил Медведев на вопрос о том, кто занимается ведением его telegram-канала. Его цитирует telegram-канал „Единой России“. Как отметил председатель ЕР, другие, в том числе его подчиненные, не осмелились бы высказываться столь откровенно. Медведев также с улыбкой отметил, что публикует эксклюзив.  Зампред Совета безопасности ведет аккаунты в социальных сетях, где регулярно выступает с резкой критикой антироссийской политики. Кроме того, Медведев размещает острые политические прогнозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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